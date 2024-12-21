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21 декабря 2024, 00:25 |
230
0

ВИДЕО. Сын Кака впечатлил своими футбольными скиллами. Тест на ДНК не нужен

Сын Рикардо Кака может вырасти в очень качественного футболиста

21 декабря 2024, 00:25 |
230
0
ВИДЕО. Сын Кака впечатлил своими футбольными скиллами. Тест на ДНК не нужен
Globo. Кака с сыном

В сети набирает популярности видео, на котором сын легенды «Милана» и сборной Бразилии Кака играет в футбол.

16-летний Лука Селико Лейте демонстрирует довольно качественный уровень футбола, а его движения напомнили футбольным фанам его отца.

«Like father, like son», «Тест на ДНК не нужен» и многие другие типичные комментарии от восхищенных болельщиков, как самые популярные реакции на видео.

Издание As сообщило, что видео уже собрало больше 2 млн просмотров, а фанаты «Милана» и «Сан-Паулу» – двух бывших клубов бразильца – уже спорят между собой, за кого будет играть сын Кака в будущем:

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видео Кака Милан сборная Бразилии по футболу Сан-Паулу Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: X (Twitter)
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