ВИДЕО. Сын Кака впечатлил своими футбольными скиллами. Тест на ДНК не нужен
Сын Рикардо Кака может вырасти в очень качественного футболиста
В сети набирает популярности видео, на котором сын легенды «Милана» и сборной Бразилии Кака играет в футбол.
16-летний Лука Селико Лейте демонстрирует довольно качественный уровень футбола, а его движения напомнили футбольным фанам его отца.
«Like father, like son», «Тест на ДНК не нужен» и многие другие типичные комментарии от восхищенных болельщиков, как самые популярные реакции на видео.
Издание As сообщило, что видео уже собрало больше 2 млн просмотров, а фанаты «Милана» и «Сан-Паулу» – двух бывших клубов бразильца – уже спорят между собой, за кого будет играть сын Кака в будущем:
No DNA test needed, we all know who's his fatherpic.twitter.com/3yVCXU3mgK— Captn 🇵🇸 (@CaptnGuardiola) December 19, 2024
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