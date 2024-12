ВИДЕО. Сын Кака впечатлил своими футбольными скиллами. Тест на ДНК не нужен

В сети набирает популярности видео, на котором сын легенды «Милана» и сборной Бразилии Кака играет в футбол.

16-летний Лука Селико Лейте демонстрирует довольно качественный уровень футбола, а его движения напомнили футбольным фанам его отца.

«Like father, like son», «Тест на ДНК не нужен» и многие другие типичные комментарии от восхищенных болельщиков, как самые популярные реакции на видео.

Издание As сообщило, что видео уже собрало больше 2 млн просмотров, а фанаты «Милана» и «Сан-Паулу» – двух бывших клубов бразильца – уже спорят между собой, за кого будет играть сын Кака в будущем:

No DNA test needed, we all know who's his fatherpic.twitter.com/3yVCXU3mgK