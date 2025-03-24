На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже летом может сменить клуб.

По информации портала Mirror Football, к англичанину начал проявлять интерес итальянский гранд «Милан».

Итальянский гранд готов летом предложить «горожанам» 40 миллионов евро за английского вингера. Россонери также рассматривают аренду Джека.

«Манчестер Сити» открыт для трансфера, ведь наставник клуба Жузеп Гвардиола больше не рассчитывает на футболиста.

Летом 2021 году Грилиш перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Грилиш провел 26 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.