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  4. На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола
Италия
24 марта 2025, 20:56 |
401
0

На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола

«Милан» хочет приобрести англичанина

24 марта 2025, 20:56 |
401
0
На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш уже летом может сменить клуб.

По информации портала Mirror Football, к англичанину начал проявлять интерес итальянский гранд «Милан».

Итальянский гранд готов летом предложить «горожанам» 40 миллионов евро за английского вингера. Россонери также рассматривают аренду Джека.

«Манчестер Сити» открыт для трансфера, ведь наставник клуба Жузеп Гвардиола больше не рассчитывает на футболиста.

Летом 2021 году Грилиш перешел в «Ман Сити» за 117.5 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории клуба.

В этом сезоне Грилиш провел 26 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

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трансферы Пеп Гвардиола Манчестер Сити Джек Грилиш трансферы АПЛ трансферы Серии A Милан
Дмитрий Олейник Источник: The Mirror
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