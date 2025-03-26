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Испания
26 марта 2025, 20:11 | Обновлено 26 марта 2025, 20:12
885
0

Реал определился с будущим своего таланта. Он может сесть в тюрьму

Мадридцы верят в будущее Рауля Асенсио

26 марта 2025, 20:11 | Обновлено 26 марта 2025, 20:12
885
0
Реал определился с будущим своего таланта. Он может сесть в тюрьму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Мадридский «Реал» принял решение относительно будущего центрального защитника Рауля Асенсио.

Авторитетный футбольный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «галактикос» готовы продлить контракт с защитником. Мадридцы готовы продлить соглашение с игроком до лета 2031 года. Кроме этого «Реал» заберет из контракта игрока классулу, которая сейчас составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.

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Рауль Асенсио продление контракта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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