Реал определился с будущим своего таланта. Он может сесть в тюрьму

Мадридский «Реал» принял решение относительно будущего центрального защитника Рауля Асенсио.

Авторитетный футбольный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «галактикос» готовы продлить контракт с защитником. Мадридцы готовы продлить соглашение с игроком до лета 2031 года. Кроме этого «Реал» заберет из контракта игрока классулу, которая сейчас составляет 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.