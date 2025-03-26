Реал определился с будущим своего таланта. Он может сесть в тюрьму
Мадридцы верят в будущее Рауля Асенсио
Мадридский «Реал» принял решение относительно будущего центрального защитника Рауля Асенсио.
Авторитетный футбольный журналист Фабрицио Романо сообщил, что «галактикос» готовы продлить контракт с защитником. Мадридцы готовы продлить соглашение с игроком до лета 2031 года. Кроме этого «Реал» заберет из контракта игрока классулу, которая сейчас составляет 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Асенсио провел 29 матчей за первую команду мадридского «Реала», отметившись 2 голевыми передачами. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Раулю Асенсио грозит до 5 лет заключения из-за дела о половом акте с несовершеннолетней.
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