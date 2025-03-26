Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1. Заняли третье место. Видео гола и обзор
Евро U17
Словакия U17
25.03.2025 16:30 – FT 0 : 1
УКРАИНА U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
26 марта 2025, 21:23 | Обновлено 26 марта 2025, 21:49
51
0

Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1. Заняли третье место. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2025 U-17

26 марта 2025, 21:23 | Обновлено 26 марта 2025, 21:49
51
0
Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1. Заняли третье место. Видео гола и обзор
УАФ

25 марта юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 U-17.

Ранее подопечные Александра Сытника в группе A1 уступили Хорватии (1:2) и Италии (1:2), потеряв шансы на выход в финальный турнир. Теперь в матче со Словакией украинцы решали судьбу третьего места в квартете и сохранение места в Лиге A на первый раунд отбора Евро-2027 U-19. Игра проходила в хорватском городе Сесвете.

В начале встречи команды обменялись неудачными ударами. На 17-й минуте украинцы упустили голевой шанс – Джурабаев на подступах к штрафной перехватил мяч и отдал на Зубрия, который не попал в ворота. Словаки ответили ударом Гусара в створ.

Сине-жёлтые продолжали атаковать и были ближе к голу, в частности, с хорошей позиции промахнулся Люсин. Затем у соперника был опасный удар со стандарта, тогда как у нашей команды Гамзик не сумел замкнуть острый прострел партнёра. Незадолго до перерыва Зудин проверил кипера словаков.

Второй тайм начался с дальнего удара Зудина в створ. Некоторое время инициативой владела словацкая сборная, тогда как украинцы сосредоточились на контратаках. На 64-й минуте Зудин пробивал после прострела Гамзика, но Грамбличка выручил свою команду. На 76-й минуте у словаков был голевой момент, когда Хадасевич в ближнем бою не дал переиграть себя Матеашу.

Далее было два хороших момента у Кучерявого, который пробил мимо, также шанс забить имел Зудин, но пробил удобно для кипера. Затем свой отличный момент не использовали уже словаки. И всё же удача была на нашей стороне – на 90-й минуте Люсин после скидки от Мурадяна разобрался с защитником и вратарём и поставил точку в поединке (1:0).

Украинские юноши завершили мини-турнир победой и финишировали третьими в группе, так что первый раунд отбора Евро-2027 U-19 они проведут в Лиге A.

Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора. Группа A1

  • 1-й тур. 19.03.2025. Украина – Хорватия – 1:2, Италия – Словакия – 1:0
  • 2-й тур. 22.03.2025. Италия – Украина – 2:1, Хорватия – Словакия – 2:1
  • 3-й тур. 25.03.2025. Словакия – Украина – 0:1, Хорватия – Италия – 1:2

Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1 (0:0)

Гол: Люсин, 90.

Словакия U-17: Грамбличка, Гусар (Рихтер, 67), Винсент, Кодай, Микунда (Леринт, 81), Райного, Енчуш, Матеаш, Рабатин, Касана (Лабо, 67), Корибский (Пецук, 60).

Украина U-17: Хадасевич, Кутья, Милокост, Онищук, Залипка, Середа (А. Ткаченко, 75), Люсин, Джурабаев (Петровский, 90+4), Гамзик (Мурадян, 66), Зудин (Калюжный, 90+4), Зубрий (Кучерявый, 66).

Предупреждения: Матеаш, 48, Рабатин, 51 – Люсин, 15, Кучерявый, 90+5, Залипка, 90+6.

Турнирная таблица:

Видео голов и обзор

Видеоозапись матча

Инфографика

По теме:
Украина U-20 – Норвегия U-20 – 1:0. Как забил Годя. Видео гола и обзор
Экстралига. ХИТ пропустил от SkyUp больше, чем за девять последних матчей
Чили – Эквадор – 0:0. Сухая ничья в Сантьяго. Видео голов и обзор матча
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Словакия - Украина сборная Словакии по футболу U-17 видео голов и обзор Павел Люсин
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников
Футбол | 26 марта 2025, 13:28 5
670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников
670 км от дома. Ингулец нашел арену, на которой будет принимать соперников

Команда из Петрово планирует играть на Городском стадионе имени Шухевича в Тернополе

Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Бокс | 26 марта 2025, 09:30 0
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон

Легендарный боксер выделил Эвандера Холифилда

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Футбол | 26.03.2025, 06:41
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Теннис | 26.03.2025, 01:15
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Футбол | 26.03.2025, 20:47
Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
ФОТО. Футболиста киевского Динамо взломали. Суркис предупреждает
25.03.2025, 22:27 14
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 17
Футбол
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
24.03.2025, 22:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем