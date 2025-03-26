Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1. Заняли третье место. Видео гола и обзор

25 марта юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 U-17.

Ранее подопечные Александра Сытника в группе A1 уступили Хорватии (1:2) и Италии (1:2), потеряв шансы на выход в финальный турнир. Теперь в матче со Словакией украинцы решали судьбу третьего места в квартете и сохранение места в Лиге A на первый раунд отбора Евро-2027 U-19. Игра проходила в хорватском городе Сесвете.

В начале встречи команды обменялись неудачными ударами. На 17-й минуте украинцы упустили голевой шанс – Джурабаев на подступах к штрафной перехватил мяч и отдал на Зубрия, который не попал в ворота. Словаки ответили ударом Гусара в створ.

Сине-жёлтые продолжали атаковать и были ближе к голу, в частности, с хорошей позиции промахнулся Люсин. Затем у соперника был опасный удар со стандарта, тогда как у нашей команды Гамзик не сумел замкнуть острый прострел партнёра. Незадолго до перерыва Зудин проверил кипера словаков.

Второй тайм начался с дальнего удара Зудина в створ. Некоторое время инициативой владела словацкая сборная, тогда как украинцы сосредоточились на контратаках. На 64-й минуте Зудин пробивал после прострела Гамзика, но Грамбличка выручил свою команду. На 76-й минуте у словаков был голевой момент, когда Хадасевич в ближнем бою не дал переиграть себя Матеашу.

Далее было два хороших момента у Кучерявого, который пробил мимо, также шанс забить имел Зудин, но пробил удобно для кипера. Затем свой отличный момент не использовали уже словаки. И всё же удача была на нашей стороне – на 90-й минуте Люсин после скидки от Мурадяна разобрался с защитником и вратарём и поставил точку в поединке (1:0).

Украинские юноши завершили мини-турнир победой и финишировали третьими в группе, так что первый раунд отбора Евро-2027 U-19 они проведут в Лиге A.

Евро-2025 U-17. Второй раунд отбора. Группа A1

1-й тур. 19.03.2025. Украина – Хорватия – 1:2, Италия – Словакия – 1:0

2-й тур. 22.03.2025. Италия – Украина – 2:1, Хорватия – Словакия – 2:1

3-й тур. 25.03.2025. Словакия – Украина – 0:1, Хорватия – Италия – 1:2

Словакия U-17 – Украина U-17 – 0:1 (0:0)

Гол: Люсин, 90.

Словакия U-17: Грамбличка, Гусар (Рихтер, 67), Винсент, Кодай, Микунда (Леринт, 81), Райного, Енчуш, Матеаш, Рабатин, Касана (Лабо, 67), Корибский (Пецук, 60).

Украина U-17: Хадасевич, Кутья, Милокост, Онищук, Залипка, Середа (А. Ткаченко, 75), Люсин, Джурабаев (Петровский, 90+4), Гамзик (Мурадян, 66), Зудин (Калюжный, 90+4), Зубрий (Кучерявый, 66).

Предупреждения: Матеаш, 48, Рабатин, 51 – Люсин, 15, Кучерявый, 90+5, Залипка, 90+6.

Турнирная таблица:

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