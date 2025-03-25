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Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2025, 18:08 | Обновлено 25 марта 2025, 18:45
796
0

Украина U-17 вырвала победу над Словакией в отборе на чемпионат Европы

В последнем матче украинская команда немного порадовала болельщиков

25 марта 2025, 18:08 | Обновлено 25 марта 2025, 18:45
796
0
Украина U-17 вырвала победу над Словакией в отборе на чемпионат Европы
УАФ

Во вторник, 25 марта, состоялся матч 3-го тура отбора на чемпионаты Европы U-17 между сборными Словакии и Украины.

Встреча прошла на стадионе св. Йосипа Радника в Хорватии.

В ничего не решавшем в контексте квалификации ни для словацкой, ни для украинской сторон матче победу добыли номинальные гости благодаря позднему голу Павла Люсина, забитому на 90-й минуте. Встреча завершилась со счетом 1:0. По итогам отбора Украина с 3 очками финишировала 3-й в группе и осталась в Лиге A.

Украина потеряла шансы на квалификации еще в прошлом туре, обидно уступив итальянцам. Словаки после поражения от хорватов также потеряли шансы на успешное прохождение отбора.

Отбор на чемпионат Европы U-17.

Словакия – Украина – 0:1

Гол: Люсин, 90

Словакия (U-17): Грамбличка, Гусар (Рихтер, 67), Винсент, Кодай, Микунда (Леринт, 81), Райнога, Енчуш, Матеаш, Рабатин, Касана (Лабо, 67), Корибский (Пецук, 60).

Украина (U-17): Хадасевич, Кутья, Милокост, Онищук, Залипка, Середа (О. Ткаченко, 75), Люсин, Джурабаев (Петровский, 90+4), Гамзик (Мурадян, 66), Зудин (Калюжный, 90+4), Зубрий (Кучерявый, 66).

Предупреждены: Матеаш (48), Рабатин (51) – Люсин (15), Кучерявый (90+5), Залипка (90+6).

Видеообзор матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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