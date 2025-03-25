Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проводит матч 3-го тура во втором раунде отбора к Евро-2025 U-17.

25 марта в 16:30 проходит поединок между командами Словакия U-17 и Украины U-17 в хорватском Сесвете.

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Мини-турнир четырех команд проводится в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а затем упустила перевес в матче с Италией (1:2).

В финальную стадию выйдет только победитель группы. Команда Александра Сытника после двух поражений потеряла шансы пробиться в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Игра 3-го тура между Украиной и Словакией определит, какая сборная вылетит из Лиги A. Сине-желтых в этом матче устраивает и ничья.

Хорватия и Италия в очном поединке определят обладателя путевки в финальный раунд Евро-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица

Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча