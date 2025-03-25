Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро U17
Словакия U17
25.03.2025 16:30 - : -
УКРАИНА U17
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
25 марта 2025, 10:09 | Обновлено 25 марта 2025, 10:19
85
0

Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 марта в 16:30 матч 3-го тура квалификации Евро-2025 U-17

25 марта 2025, 10:09 | Обновлено 25 марта 2025, 10:19
85
0
Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 г.р.) проводит матч 3-го тура во втором раунде отбора к Евро-2025 U-17.

25 марта в 16:30 проходит поединок между командами Словакия U-17 и Украины U-17 в хорватском Сесвете.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мини-турнир четырех команд проводится в Хорватии. В первом туре Украина уступила Хорватии (1:2), а затем упустила перевес в матче с Италией (1:2).

В финальную стадию выйдет только победитель группы. Команда Александра Сытника после двух поражений потеряла шансы пробиться в финальный раунд ЧЕ-2025 U-17.

Игра 3-го тура между Украиной и Словакией определит, какая сборная вылетит из Лиги A. Сине-желтых в этом матче устраивает и ничья.

Хорватия и Италия в очном поединке определят обладателя путевки в финальный раунд Евро-2025 U-17.

Квалификация ЧЕ-2025 U-17. Группа 1. Турнирная таблица

Словакия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Италия U-17 – Украина U-17 – 2:1. Пропустили в конце матча. Видео голов
Украина U-17 в конце игры упустила перевес над Италией и не сыграет на ЧЕ
Италия U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник смотреть онлайн сборная Словакии по футболу U-17 Словакия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
Бокс | 24 марта 2025, 08:56 0
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»

Александр вспомнил поступок Даниэля Дюбуа

Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Футбол | 24 марта 2025, 12:32 3
Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря
Источник: Ракицкий может сенсационно перейти в известный клуб УПЛ. Не Заря

Александр Кучер пригласил в «Черноморец» своего бывшего партнера

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:48
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Футбол | 25.03.2025, 03:39
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 25.03.2025, 08:21
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Северная Македония – Уэльс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
23.03.2025, 09:13 4
Бокс
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 15
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 3
Футбол
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
Лунина после матча Бельгия – Украина хочет купить клуб из Суперлиги
24.03.2025, 08:24 8
Футбол
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
Большое возвращение. Ракицкий согласился подписать контракт с клубом УПЛ
24.03.2025, 21:14 24
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем