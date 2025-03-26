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  4. Григорчук отреагировал на провал сборной Украины в матчах с Бельгией
Лига наций
26 марта 2025, 21:27 |
605
2

Григорчук отреагировал на провал сборной Украины в матчах с Бельгией

Известный украинский тренер – о работе Сергея Реброва

26 марта 2025, 21:27 |
605
2
Григорчук отреагировал на провал сборной Украины в матчах с Бельгией
ЛНЗ. Роман Григорчук

23 марта сборные Бельгии и Украины сыграли ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды сыграли на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответный матч завершился победой бельгийцев со счетом 3:0. Таким образом Бельгия стала победителем двухматчевого противостояния и осталась в Дивизионе А Лиги наций, Украина продолжит играть в Дивизионе В.

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук после этого поединка высказался о работе наставника «сине-желтых» Сергея Реброва

«Я сильно верю в Сергея Реброва и желаю ему наилучших вещей. Думаю, что сборная с ним будет в порядке. Дай Бог, чтобы так было», – сказал Григорчук.

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Роман Григорчук сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Трендец
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Комментарии 2
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Engineer
Бла-бля-блё. Ни о чем.
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+1
Alex
И чем эта реакция исправит постоянные провалы в главных матчах которые считаются . Ни о чем только бы сказать 
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0
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