Испанский лидер, меняющий игру. Артета празднует день рождения

26 марта свой день рождения празднует испанский игрок и тренер Микель Артета – гений позиционной игры.

Испанец начал свою футбольную карьеру в «Барселоне Б». Не выдержав конкуренции, в 2000 году был отдан в аренду французскому «ПСЖ». В составе парижского клуба выиграл Кубок Интертото 2001 года.

Вернувшись из аренды, он не смог закрепиться в каталонском клубе и был продан в шотландский «Рейнджерс», с которым в первом же сезоне (2002/03) добыл «золотой требл» (чемпионат Шотландии, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги).

Желая вернуться в Испанию, Микель в 2004 году подписал контракт с «Реал Сосьедад». В течение года Артета не смог закрепиться в команде и в 2005 году на правах аренды перешел в «Эвертон», который после успешного сезона выкупил испанца. В «Эвертоне» Артета стал лидером команды и дважды подряд (2006, 2007) признавался ее лучшим игроком.

31 августа 2011 года Артета перешел в лондонский «Арсенал» за 10 миллионов фунтов. Уже в следующем сезоне отметился победным голом в матче против «Манчестер Сити», а в 2014 году стал капитаном команды.

Все результативные действия Микеля Артеты в составе Арсенала

Свой последний матч за «канониров» провел 15 мая 2016 года, после чего объявил о завершении игровой карьеры.

За свою карьеру футболиста Микель выиграл 6 трофеев:

Кубок Англии (2): 2013/14, 2014/15

Суперкубок Англии (2): 2014, 2015

Чемпионат Шотландии: 2002/03

Кубок Шотландии: 2002/03

Кубок шотландской лиги: 2002/02

Кубок Интертото: 2001

На клубном уровне Артета провел 537 матчей, забил 74 гола и отдал 52 результативные передачи.

На этом футбольный путь испанца не завершился. Уже 3 июля 2016 года вошел в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити», с которым выиграл два чемпионства Англии, национальный Кубок и два Кубка лиги.

В декабре 2019 года Микель вернулся в «Арсенал», но уже в роли главного тренера. Под его руководством команда значительно улучшила свою игру, вернулась в борьбу за самые высокие места в АПЛ и стала одним из главных претендентов на Лигу чемпионов.

На сегодня Артета получил три трофея как тренер: Кубок Англии сезона 2019/20 и два Суперкубка Англии – в 2020 и 2023 годах.