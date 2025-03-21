Бразильская самба на поле. Роналдиньо празднует день рождения

21 марта свой день рождения празднует легендарный игрок Роналдиньо – бразилец, который воплощал самбу на футбольном поле.

Впервые Роналдиньо был упомянут в бразильских СМИ в возрасте 13 лет (1993), когда он забил 23 гола в одном из матчей против местной команды (23:0).

Карьера бразильца началась в «Гремио» в 1995 году. Первый профессиональный контракт с клубом был подписан в феврале 1997 года. Дебютный матч состоялся через год (11 апреля 1998). За свое время пребывания в бразильском клубе забил 21 гол в 53 поединках.

26 июня 1999 года Роналдиньо провел первый матч за национальную сборную против Латвии.

Следующим клубом в карьере талантливого бразильского нападающего стал «ПСЖ», игроком которого он стал за 5 млн евро. Первую игру в составе парижского клуба сыграл 4 августа 2001 года против «Осера» (1:1), а уже 13 октября забил свой первый гол в ворота «Лиона» (2:2).

В сезоне 2003/04 Роналдиньо перебрался в Испанию, а именно в «Барселону». Сумма трансфера составила 32.25 млн евро. «Каталонцы» в том году не смогли выиграть ничего, но несмотря на это, Роналдиньо стал лучшим иностранным игроком чемпионата Испании и лучшим футболистом мира по версии ФИФА, забив 22 гола в 45 матчах во всех соревнованиях.

Все голы Роналдиньо за Барселону

В следующем сезоне бразилец провел невероятную индивидуальную кампанию во всех турнирах и впервые выиграл «Золотой мяч» и второй подряд титул лучшего футболиста ФИФА.

19 ноября Роналдиньо забил дубль в ворота мадридского «Реала» и покинул поле под овации фанатов королевского клуба на «Сантьяго Бернабеу». В том же сезоне «Барселона» вместе с бразильцем выиграла Лигу чемпионов, обыграв в финале лондонский «Арсенал» со счетом 2:1. По итогам сезона 2005/06 бразилец стал лучшим игроком ЛЧ и лучшим иностранным игроком Ла Лиги. Кроме этого, он установил собственный рекорд по количеству голов (26).

Следующие годы в каталонском клубе для бразильца не были лучшими, поэтому в поисках нового вызова 15 июля 2008 года он перешел в итальянский «Милан» за 21 млн евро. Чтобы увидеть его презентацию в форме «россонери» на «Сан-Сиро» пришло около 40000 фанатов итальянского клуба. В первом сезоне в новой команде Роналдиньо не смог раскрыться полностью, но уже в следующем году он вернулся на прежний уровень и показал свой лучший футбол.

За время пребывания в Италии бразилец пережил как хорошие моменты, так и трудности. Из-за непрофессионального подхода он перестал быть нужным тренеру «Милана» Массимилиану Аллегри, а 10 января 2011 года стал игроком «Фламенго». В дальнейшей карьере он играл еще в трех клубах: «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Официально свою профессиональную карьеру завершил 16 января 2018 года.

В составе сборной Бразилии Роналдиньо провел 97 матчей, забил 33 гола и отдал 29 ассистов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2002 году.

За свою карьеру в футболе Роналдиньо выиграл 19 трофеев, среди которых наиболее значимыми являются:

Чемпионат Испании (2): 2004/05, 2005/06

Суперкубок Испании (2): 2005, 2006

Лига чемпионов: 2005/06

Чемпионат Италии: 2010/11

Кубок Америки: 1999

Чемпион мира: 2002

Кубок конфедераций: 2005

На клубном уровне Роналдиньо сыграл 591 матч, забил 213 голов и отдал 176 результативных передач.

21 марта свой день рождения также празднуют такие выдающиеся игроки, как Антуан Гризманн, Жорди Альба и Рональд Куман.