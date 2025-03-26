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Турция
26 марта 2025, 19:01 | Обновлено 26 марта 2025, 19:02
405
0

Звездный португалец Челси летом может перейти в клуб из Турции

Жоау Феликс станет игроком Галатасарая

26 марта 2025, 19:01 | Обновлено 26 марта 2025, 19:02
405
0
Звездный португалец Челси летом может перейти в клуб из Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс летом может стать игроком турецкого «Галатасарая».

Об этом сообщает издание Football-Italia.

Сейчас Жоау Феликс выступает на правах аренды в «Милане», и клуб желает продлить аренду еще на один сезон, а вот «Челси» хочет продать португальца.

Руководство «Галатасарая» также готово взять игрока в аренду, но с условием обязательного выкупа. Также в турецком клубе планируют полностью перекрыть заработную плату Феликса, а это 9 миллионов евро.

Известно, что турецкий клуб уже провел переговоры с игроком, и Жоау Феликс заинтересован в этом трансфере.

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Челси Галатасарай трансферы трансферы АПЛ Жоау Феликс Милан
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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