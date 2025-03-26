Звездный португалец Челси летом может перейти в клуб из Турции

25-летний португальский форвард «Челси» Жоау Феликс летом может стать игроком турецкого «Галатасарая».

Об этом сообщает издание Football-Italia.

Сейчас Жоау Феликс выступает на правах аренды в «Милане», и клуб желает продлить аренду еще на один сезон, а вот «Челси» хочет продать португальца.

Руководство «Галатасарая» также готово взять игрока в аренду, но с условием обязательного выкупа. Также в турецком клубе планируют полностью перекрыть заработную плату Феликса, а это 9 миллионов евро.

Известно, что турецкий клуб уже провел переговоры с игроком, и Жоау Феликс заинтересован в этом трансфере.