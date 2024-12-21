Дешевая попытка хайпануть. В Динамо официально ответили президенту Вереса

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал реальное положение дел об участии столичного клуба в едином телепуле УПЛ и ответил на комментарии президента «Вереса» Ивана Надеина:

– Хотел сказать, что эти комментарии меня удивили, но на самом деле, не удивили. Для того, чтобы дать компетентную оценку событий вокруг единого пула, нужно, как минимум, владеть информацией и разбираться в комментирующем вопросе.

Футбольный клуб «Динамо» Киев имеет долгосрочный контракт с 1+1 media по поводу показа наших домашних поединков. Мы пошли навстречу УПЛ ТВ, договорились с 1+1 media и пришли к компромиссу. Но кому-то этого мало, и снова начинаются спекуляции на бренде «Динамо» Киев. Я считаю, что это неуместно и некомпетентно со стороны президента Вереса. Мы вообще не понимаем, почему обсуждается эта тема. В процессе переговоров с УПЛ и УПЛ ТВ мы четко и ясно рассказали, на каких условиях возможна передача прав на наши домашние матчи.

Наши условия были настолько просты и понятны, что их единодушно приняли все клубы УПЛ, в том числе и «Верес», руководство Лиги и менеджмент УПЛ ТВ. Это был большой компромисс с нашей стороны, а в ответ мы слышим какие-то непонятные претензии через несколько месяцев. Возможно, кто-то думал, что появление «Динамо» автоматически гарантирует им большие прибыли, но есть реальность, которая отличается от ожиданий.

Главным нашим условием был показ матчей Динамо в свободном доступе на клубном канале в YouTube и канале 2+2. Единственная цель – дать возможность всем фанатам команды бесплатно и в полном объеме смотреть игры во время войны. Какое моральное право мы должны просить средства за трансляции наших матчей у наших военных, фанатов, которые сегодня защищают нашу страну от российского агрессора? Мы должны просить их смотреть наши матчи, болеть за нас, потому что для ФК «Динамо» Киев – это честь!

Если у Надеина внезапно оказались проблемы с памятью, то могу ему напомнить, что он лично согласился с нашей позицией. Каким образом? Расскажу. Его клуб проголосовал за нынешнюю редакцию регламента и все нормативные нормы сотрудничества УПЛ ТВ со всеми клубами. Если было несогласие с нашей позицией, то зачем принимать правила игры, а затем публично выражать свое недовольство? То, что сказал президент «Вереса» – дешевая попытка «хайпануть» за счет нашего клуба. «Динамо» – народный футбольный клуб. И мы всегда будем делать все для нашего народа.

У нас самая большая аудитория в этой стране, именно наши матчи собирают самые большие телевизионные рейтинги, и мы имеем право использовать это для развития нашей клубной системы.

Мы много лет делаем все возможное, чтобы болельщиков становилось еще больше, чтобы они имели возможность смотреть наши матчи, причем команды всех уровней. Это касается главной команды «Динамо» U19, наших команд в ДЮФЛУ. У нас нет цели собрать по 35 гривен за трансляцию матча команды U19, а наоборот, наша задача – чтобы как можно больше людей без проблем могли смотреть матчи всех наших команд. Такая открытость помогает собирать нам несколько миллионов просмотров ежемесячно на нашем YouTube-канале.

Я подчеркиваю – только после окончания войны мы будем обсуждать коммерческий компонент трансляций, но точно не сейчас.

Учитывая все вышесказанное, если президент футбольного клуба Верес считает это несправедливым, то он имеет все возможности на примере своего клуба продемонстрировать, как можно воспитывать игроков для сборных Украины от U15 до национальной команды, вывести собственную футбольную инфраструктуру на европейский уровень, собирать наибольшую аудиторию в стране и подписывать выгодные телевизионные контракты. Если в этом будет необходимость, наш клуб всегда готов поделиться с ним подобным опытом.

Как говорится – звоните, горячая линия открыта 24/7!