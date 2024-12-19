«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Иван Надеин не понимает позицию «Динамо» по телепулу
Президент «Вереса» Иван Надеин раскритиковал «Динамо» за решение вступивших в единый телепул УПЛ только на своих условиях. Функционер заявил, что не хочет конфликтовать с «бело-синими».
«Ну, конечно, отрицательно. Почему кто-то один должен выделяться в этой истории? Это неправильная позиция. Не хочу влезать в конфликт с «Динамо», чтобы телепул не распался. Просто это выглядит так – убедите меня. Вот я такой, потому что я такой. Почему «Шахтер» так не делает.
Вообще «Шахтер» без этого телепула мог бы зарабатывать по трансляциям гораздо больше, чем он не зарабатывает сегодня. И так же на самом деле «Динамо». Это два клуба с самой большой аудиторией. Но у «Вереса» аудитория не намного меньше – мы же видим цифры трансляций. Нашу команду смотрят – и мы точно не аутсайдеры.
Мы не выдвигаем условия – у нас есть своя фишка. Мы транслируем наши матчи за платную подписку на Ютуб-канале VERES TV. Это небольшая сумма, меньше даже, чем эспрессо – 35 грн. Но мы хотим приучить людей, что это нужно делать, потому что это не бесплатная история.
«Динамо» транслирует матчи на своем ютубе и получает неплохие показатели. Они, наверное, тоже прагматично на это смотрят, мол, почему терять свой ютуб? Но мы хотим доказать, что лига – это равные клубы. Условные «Верес» и «Ингулец» – такие же по правам, как «Шахтер» и «Динамо». А почему-то некоторые думают, что у них больше прав», – сказал Надеин.
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А як вони робили, коли були фу123?!? а тепер це є УПЛ ТВ!! в новій обгортці з тими ж самими коментаторами и та експертами.
Цей піздюк ще говорить про свій ютуб канал за 35 гривен, який ніхто не дивитися, його навіть безкоштовно дивитись ніхто не буде. Згадава про канал Динамо? так в них він є безкоштовний! і дивитись можуть всі хто захоче, а ще по телевізору на 2+2 теж безкоштовно. Тому Динамо не таке, як ті всі жучари з упл тв та Вересу.
Вересу бажаю розвитку і самобутності. Стадіон побудували класний.