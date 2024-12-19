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  4. «Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 13:23 |
527
3

«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо

Иван Надеин не понимает позицию «Динамо» по телепулу

19 декабря 2024, 13:23 |
527
3
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин раскритиковал «Динамо» за решение вступивших в единый телепул УПЛ только на своих условиях. Функционер заявил, что не хочет конфликтовать с «бело-синими».

«Ну, конечно, отрицательно. Почему кто-то один должен выделяться в этой истории? Это неправильная позиция. Не хочу влезать в конфликт с «Динамо», чтобы телепул не распался. Просто это выглядит так – убедите меня. Вот я такой, потому что я такой. Почему «Шахтер» так не делает.

Вообще «Шахтер» без этого телепула мог бы зарабатывать по трансляциям гораздо больше, чем он не зарабатывает сегодня. И так же на самом деле «Динамо». Это два клуба с самой большой аудиторией. Но у «Вереса» аудитория не намного меньше – мы же видим цифры трансляций. Нашу команду смотрят – и мы точно не аутсайдеры.

Мы не выдвигаем условия – у нас есть своя фишка. Мы транслируем наши матчи за платную подписку на Ютуб-канале VERES TV. Это небольшая сумма, меньше даже, чем эспрессо – 35 грн. Но мы хотим приучить людей, что это нужно делать, потому что это не бесплатная история.

«Динамо» транслирует матчи на своем ютубе и получает неплохие показатели. Они, наверное, тоже прагматично на это смотрят, мол, почему терять свой ютуб? Но мы хотим доказать, что лига – это равные клубы. Условные «Верес» и «Ингулец» – такие же по правам, как «Шахтер» и «Динамо». А почему-то некоторые думают, что у них больше прав», – сказал Надеин.

Ранее Иван Надеин озвучил годовой бюджет «Вереса».

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Иван Надеин Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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sergio_terry
Може я не правий, але дивляться матчі Вереса коли вони з Динамо чи Шахтарем грають...
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+3
ALFred
"Шахтар так не робить" це ліцемірство з його боку.
А як вони робили, коли були фу123?!? а тепер це є УПЛ ТВ!! в новій обгортці з тими ж самими коментаторами и та експертами.
Цей піздюк ще говорить про свій ютуб канал за 35 гривен, який ніхто не дивитися, його навіть безкоштовно дивитись ніхто не буде. Згадава про канал Динамо? так в них він є безкоштовний! і дивитись можуть всі хто захоче, а ще по телевізору на 2+2 теж безкоштовно. Тому Динамо не таке, як ті всі жучари з упл тв та Вересу. 
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+1
ViAn
Треба бути об'єктивним. Динамо має найвищі рейтинги переглядів. На другому місці Металіст, попри все. Так, вони, на жаль, вилетіли зараз. Але аудиторія глядацька у Металіста зберігається. Харків вірний своїй команді. На третьому місці Шахта. Втратата аудиторії відбулась давно. Шахта - команда без міста, без стадіону, без вболівальників і глядачів. На жаль. Карпати і Дніпро могли б конкурувати за третє місце, але тут важкі історії банкрутств, не сприйняття нових клубів.
Вересу бажаю розвитку і самобутності. Стадіон побудували класний. 
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+1
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