ОФИЦИАЛЬНО. Виктория Кельн взяла в аренду украинского голкипера у Байера

Молодой украинский вратарь Александр Петренко, выступавший за команду «Байер» U-19, сменил клуб.

Он проведет следующие 6 месяцев в аренде в клубе «Виктория» Кельн, который играет в Третьей Бундеслиге Германии.

Клуб официально сообщил, что 17-летний голкипер заменит травмированного основного вратаря Оскара Хилла.

У Петренко появилась возможность получить игровую практику и попробовать свои силы во взрослом футболе.

Стефан Кюстерс, спортивный директор Виктории Кельн: «Мы с нетерпением ждем возможности заменить слабое место в нашем вратарском трио, вызванное травмой Оскара, арендовав очень талантливого вратаря. Александр также имеет право играть за командой U-19 и является хорошо тренированным вратарем».

Кевин Раухут, тренер вратарей Виктории Кельн: «Он уже очень зрелый для своего возраст. Благодаря своим размерам и атлетизму он физически имеет все необходимое, чтобы не отставать от профессиональной команды. Поэтому мы очень рады, что он становится частью вратарской тройки – это беспроигрышная ситуация».

Украинский вратарь Александр Петренко (рост 1,93 метра) получил вратарскую подготовку до уровня U-17 в киевском «Динамо» и перешел в леверкузенский «Байер» в 2022 году. В прошлом сезоне, всего в 16 лет, Петренко был постоянным вратарем команды Бундеслиги U-19. Он даже дважды играл против Виктории (3:2 и 1:2). При этом кипер регулярно тренировался в профессиональной команде Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне вратарю юношеской сборной Украины несколько раз приходилось уступать место в воротах голкиперу сборной Германии U-18 Йесперу Шлиху. В «Виктории» Александр теперь может развиваться дальше в профессиональной команде, а также в играх за команду U-19.

Александр Петренко: «Я очень рад возможности проявить себя на таком уровне здесь, в Виктории. На первой тренировке я заметил, что игроки очень умные и сообразительные. Надеюсь, что смогу помочь команде со своим менталитетом».