Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виктория Кельн взяла в аренду украинского голкипера у Байера
Германия
21 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:24
60
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виктория Кельн взяла в аренду украинского голкипера у Байера

17-летний Александр Петренко продолжит карьеру в немецкой команде

21 декабря 2024, 03:00 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:24
60
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виктория Кельн взяла в аренду украинского голкипера у Байера
ФК Виктория Кельн. Александр Петренко (слева)

Молодой украинский вратарь Александр Петренко, выступавший за команду «Байер» U-19, сменил клуб.

Он проведет следующие 6 месяцев в аренде в клубе «Виктория» Кельн, который играет в Третьей Бундеслиге Германии.

Клуб официально сообщил, что 17-летний голкипер заменит травмированного основного вратаря Оскара Хилла.

У Петренко появилась возможность получить игровую практику и попробовать свои силы во взрослом футболе.

Стефан Кюстерс, спортивный директор Виктории Кельн: «Мы с нетерпением ждем возможности заменить слабое место в нашем вратарском трио, вызванное травмой Оскара, арендовав очень талантливого вратаря. Александр также имеет право играть за командой U-19 и является хорошо тренированным вратарем».

Кевин Раухут, тренер вратарей Виктории Кельн: «Он уже очень зрелый для своего возраст. Благодаря своим размерам и атлетизму он физически имеет все необходимое, чтобы не отставать от профессиональной команды. Поэтому мы очень рады, что он становится частью вратарской тройки – это беспроигрышная ситуация».

Украинский вратарь Александр Петренко (рост 1,93 метра) получил вратарскую подготовку до уровня U-17 в киевском «Динамо» и перешел в леверкузенский «Байер» в 2022 году. В прошлом сезоне, всего в 16 лет, Петренко был постоянным вратарем команды Бундеслиги U-19. Он даже дважды играл против Виктории (3:2 и 1:2). При этом кипер регулярно тренировался в профессиональной команде Хаби Алонсо.

В нынешнем сезоне вратарю юношеской сборной Украины несколько раз приходилось уступать место в воротах голкиперу сборной Германии U-18 Йесперу Шлиху. В «Виктории» Александр теперь может развиваться дальше в профессиональной команде, а также в играх за команду U-19.

Александр Петренко: «Я очень рад возможности проявить себя на таком уровне здесь, в Виктории. На первой тренировке я заметил, что игроки очень умные и сообразительные. Надеюсь, что смогу помочь команде со своим менталитетом».

По теме:
Источник: Кривбасс продлил контракт с ключевым легионером
Бавария – РБ Лейпциг – 5:1. Два мегабыстрых мяча. Видео голов и обзор
Рекорд Бундеслиги и супергол Киммиха. Бавария поиздевалась над РБ Лейпцигом
Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Александр Петренко Виктория Кельн аренда игрока трансферы трансферы Бундеслиги
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Все обговаривают то, что сделал отец Ламина Ямала. Это топ
Футбол | 21 декабря 2024, 01:28 0
ВИДЕО. Все обговаривают то, что сделал отец Ламина Ямала. Это топ
ВИДЕО. Все обговаривают то, что сделал отец Ламина Ямала. Это топ

Мунир Насрауи живёт мечтой

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 20 декабря 2024, 22:51 2
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
Футбол | 20.12.2024, 20:06
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФОТО. И пусть скандалы подождут. Мудрик прилетел в Эр-Рияд на бой Усика
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
Бокс | 20.12.2024, 08:23
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
Футбол | 20.12.2024, 13:03
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
ВИДЕО. Россияне уничтожили машину звезды сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
20.12.2024, 05:10
Футбол
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
Легендарный Кличко анонсировал большие новости. Британцам приготовиться
19.12.2024, 21:05 1
Бокс
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
Он победил Усика. Американский боксер рассказал о поединке с украинцем
19.12.2024, 11:09 2
Бокс
Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером
Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером
19.12.2024, 13:18 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 27
Футбол
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
«Он всегда лечится». Ребров раскритиковал звезду сборной Украины
20.12.2024, 15:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем