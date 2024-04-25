Украинский вратарь рассказал, как стал игроком Байера

Украинский вратарь Александр Петренко рассказал, как стал игроком леверкузенского «Байера»:

«Когда началась полномасштабная война, мы с «Динамо» выехали в Венгрию. Оставаться в Украине было опасно, поэтому в клубе решили вывезти нас, чтобы мы могли дальше развиваться. В Венгрии нам предоставили условия для тренировок, но мы все равно не получали много игровой практики.

Многих футболистов моментально отдали в аренду в «Кишварду» - команду из города, в котором мы тогда находились. Я тренировался с их командой U-19, успел сыграть несколько матчей, но это был не высший чемпионат. У них там такая система интересная. Их команда U-19 вылетела из первого дивизиона, мы играли во втором, должны были подниматься. Но, честно говоря, лига была очень слабая. Мы выигрывали там по 10:0. Я сыграл где-то матчей 6, мы выиграли с общим счетом где-то 90:0. Для игровой практики мы могли сыграть один матч за три недели против «Кишварды» U-17 или U-18.

Мой папа с началом войны ушел добровольцем защищать страну, а мама сразу же хотела отправить меня в более стабильную страну, где я мог бы учиться и заниматься футболом. Ее, наверное, не очень удовлетворяла Венгрия, поэтому мы решили переезжать в Германию.

Здесь я начал искать команду, в которой я мог бы тренироваться. Первый мой просмотр был в «Фортуне» Дюссельдорф - местной команде, которая играет во второй лиге. Я пробыл с ними неделю, но там были некоторые проблемы с жильем. Параллельно я начал заниматься в «Фортуне» Кельн. Четыре дня в одной команде, один выходной - тогда в другой. Мы ездили в команды, которые были ближе всего к нам. Для меня не было большой разницы, за какую команду играть. Важнее, чтобы я играл.

Впоследствии я поехал в «Байер». Где-то две-три недели там пробыл. Первые три дня я тренировался только с тренером вратарей. Приходило пять таких тренеров - трое главных по вратарям, но был также куратор академии. Я чувствовал себя, будто хомячок в клетке. Они долго меня просматривали, а потом сказали, чтобы я потренировался с U-17 впервые. Я потренировался с ними раз или два - и меня отправили в U-19. С этой командой пробыл неделю - и мне сказали, что не удастся заявить меня, потому что они якобы вратарей набрали.

После «Байера» я поехал в «Менхенгладбах». С ними я потренировался меньше недели. У них вратарь - второй номер сборной моего возраста. Мне кажется, тренировался я достаточно хорошо, потому что набрал форму в Германии пока ездил по клубам. Меня поставили с тем вратарем играть, а моя команда, которая была слабее, победила 4:1. Казалось, что меня возьмут. Но мне честно сказали, за что я их уважаю, что они хотели бы сохранить немецкого вратаря. Они сказали моему агенту, что не хотят, чтобы я выбил их национального голкипера.

Я уже думал оставаться в «Фортуне» Кельн - это был неплохой вариант, потому что команда-середнячок. Я мог бы себя проявить, чтобы меня заметили «Байер», «Дортмунд». Осталось четыре дня до начала предсезонки, и моему агенту позвонил главный по вратарям «Байера»: «Мы хотели бы видеть Сашу в нашем клубе».

Я приехал и они отправили меня в U-19, с которыми я проводил все время. Там был адский ад. Два вратаря, один из них старше меня на два года - сборник Нидерландов U-19. Второй подключался к первой команде, сидел на скамейке запасных в ЛЧ. Конкуренция у меня была там интересная, но со временем и я начал играть.

Когда только начался этот сезон, то я сыграл во всех матчах, кроме одного, потому что был в сборной. Потом получил травму, надломал на левом запястье косточку. Из-за этого пропустил три месяца и вот только сейчас восстановился. Тренируюсь полноценно только вторую неделю. Тренеры не хотят рисковать, потому что дальше у нас финальная часть, тогда будет Евро U-17. Тренер вратарей сказал, что они не хотят меня рано поставить, чтобы я был в хорошей форме».

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