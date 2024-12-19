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Англия
19 декабря 2024, 13:18 | Обновлено 19 декабря 2024, 13:24
582
0

Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером

Бен Джейкобс рассказал о важной теме

19 декабря 2024, 13:18 | Обновлено 19 декабря 2024, 13:24
582
0
Стало известно, будут ли у Челси финансовые споры с Мудриком и Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист Бен Джейкобс рассказал, рассматривают ли в «Челси» возможность получения финансовой компенсации от украинского вингера Михаила Мудрика и его бывшего клуба донецкого «Шахтера» за потери, связанные с допинговым скандалом с участием 23-летнего футболиста.

«Здесь очень важно – сколько денег «Челси» должен «Шахтеру» и сколько было заплачено авансом. И если смотреть на худший сценарий – попытаются ли они требовать какую-то компенсацию? И здесь есть прецедент. Помните, как «Челси» подал в суд на своего игрока? Это потенциальный способ получить компенсацию.

Но на данном этапе мы далеки от этого, поскольку есть презумпция невиновности. Поэтому «Челси» поддерживает Мудрика, они полностью верят в его невинность, в то, что запрещенный препарат попал в его организм случайно.

Поэтому в клубе не думают о будущем или о том, как можно вернуть деньги. Они смотрят на то, как могут поддержать Мудрика сейчас.

Но если в конечном итоге мы дойдем до ситуации с окончанием сотрудничества Мудрика и «Челси», то вполне вероятно, что клубу тогда придется делать шаги для того, чтобы компенсировать расходы, согласовав ситуацию с игроком, но не с «Шахтером», – сказал Джейкобс в эфире talkSPORT.

Журналист добавил, что требовать какую-то компенсацию от «горняков» у «синих» не будет законных оснований, если только не станет известно, что донецкий клуб знал о допинговой истории Мудрика и был в ней замешан.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк допинг финансы Бен Джейкобс
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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