ФОТО. Килиан Мбаппе потроллил сам себя. Модрич не сдерживал свой смех

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил над собой.

После победы мадридского клуба в финале Межконтинентального кубка над мексиканской «Пачукой» (3:0) Килиан заявил в раздевалке:

«28 трофеев для Луки в «Мадриде»? Ого, это больше титулов, чем мне – лет», – эта шутка очень рассмешила Модрича, а фанаты «Реала» залайкали этот инсайд из раздевалки – пост собрал более 21 тысячи лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Килиан Мбаппе постепенно адаптируется в мадридском клубе, и уже демонстрирует своё чувство юмора в раздевалке.

Это второй трофей француза в мадридском «Реале», в финале Килиан отметился голом. Первый трофей был завоеван в августе, когда Мадрид обыграл «Аталанту» в финале Суперкубка УЕФА (2:0) – тогда Мбаппе также забил.

На данный момент в активе Мбаппе 18 трофеев на клубном уровне.

🗣️ Kylian Mbappé: “28 trophies for Luka at Madrid? Wow, more titles than my age (laughs).” 😂 pic.twitter.com/VlQKvmFiXs