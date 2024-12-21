ФОТО. Килиан Мбаппе потроллил сам себя. Модрич не сдерживал свой смех
Французский нападающий Реала умеет шутить
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пошутил над собой.
После победы мадридского клуба в финале Межконтинентального кубка над мексиканской «Пачукой» (3:0) Килиан заявил в раздевалке:
«28 трофеев для Луки в «Мадриде»? Ого, это больше титулов, чем мне – лет», – эта шутка очень рассмешила Модрича, а фанаты «Реала» залайкали этот инсайд из раздевалки – пост собрал более 21 тысячи лайков.
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Килиан Мбаппе постепенно адаптируется в мадридском клубе, и уже демонстрирует своё чувство юмора в раздевалке.
Это второй трофей француза в мадридском «Реале», в финале Килиан отметился голом. Первый трофей был завоеван в августе, когда Мадрид обыграл «Аталанту» в финале Суперкубка УЕФА (2:0) – тогда Мбаппе также забил.
На данный момент в активе Мбаппе 18 трофеев на клубном уровне.
🗣️ Kylian Mbappé: “28 trophies for Luka at Madrid? Wow, more titles than my age (laughs).” 😂 pic.twitter.com/VlQKvmFiXs— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 20, 2024
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