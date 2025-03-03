Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
Крыжановская развеяла слухи
Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала, есть ли у нее роман с лидером киевского клуба украинским полузащитником Владимиром Бражко. Девушка опровергла эти слухи.
– Правдивы ли слухи относительно вашего романа с Владимиром Бражко?
– Нет, он бывший моей подруги
Крыжановская разорвала отношения с Герреро. Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер пояснил решение клуба
Полтавской Ворскле удалось притормозить лидера чемпионата Украины