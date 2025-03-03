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Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 20:31 | Обновлено 03 марта 2025, 20:52
1701
4

Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко

Крыжановская развеяла слухи

03 марта 2025, 20:31 | Обновлено 03 марта 2025, 20:52
1701
4
Бывшая Герреро призналась, имеет ли роман с Бражко
ФК Динамо. Владимир Бражко

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала, есть ли у нее роман с лидером киевского клуба украинским полузащитником Владимиром Бражко. Девушка опровергла эти слухи.

– Правдивы ли слухи относительно вашего романа с Владимиром Бражко?

– Нет, он бывший моей подруги

Крыжановская разорвала отношения с Герреро. Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.

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Владимир Бражко Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская lifestyle Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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MIRRA
Це якийсь тренд - шалавами обмінюватися? ...ще, хоч би було щось дійсно гарне, а то.... 
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