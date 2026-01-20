Александра Олейникова – Мэдисон Киз. 4:0 и два сетбола. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026
20 января украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) проиграла девятой ракетке мира Мэдисон Киз (США) в матче 1/64 финала Australian Open 2026.
Украинка уступила со счетом 6:7 (6:8), 1:6 за 1 час и 40 минут. Для Александры это был дебют в основной сетке турнира Grand Slam.
В первом сете Олейникова побеждала 4:0 и имела два сетбола на тай-брейке, но не сумела реализовать преимущество.
Киз – действующая чемпионка мейджора в Мельбурне. Во втором круге она встретится с Эшлин Крюгер.
🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала
Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9] – 6:7 (6:8), 1:6
Видеообзор матча
