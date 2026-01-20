Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александра Олейникова – Мэдисон Киз. 4:0 и два сетбола. Видеообзор матча
Australian Open
20 января 2026, 05:48
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова и Мэдисон Киз

20 января украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) проиграла девятой ракетке мира Мэдисон Киз (США) в матче 1/64 финала Australian Open 2026.

Украинка уступила со счетом 6:7 (6:8), 1:6 за 1 час и 40 минут. Для Александры это был дебют в основной сетке турнира Grand Slam.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первом сете Олейникова побеждала 4:0 и имела два сетбола на тай-брейке, но не сумела реализовать преимущество.

Киз – действующая чемпионка мейджора в Мельбурне. Во втором круге она встретится с Эшлин Крюгер.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Александра Олейникова – Мэдисон Киз [9] – 6:7 (6:8), 1:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
