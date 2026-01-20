Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона теряет нападающего перед важным матчем Лиги чемпионов
Лига чемпионов
20 января 2026, 05:27 |
286
0

Барселона теряет нападающего перед важным матчем Лиги чемпионов

Испанец пропустит выезд в Прагу

20 января 2026, 05:27 |
286
0
Барселона теряет нападающего перед важным матчем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес завершил встречу Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (1:2), испытывая болезненные ощущения в области бедра.

Как информирует издание As, из–за этого повреждения испанец пропустит выезд в Прагу, где в ближайшую среду каталонцы должны сыграть матч Лиги чемпионов против местной «Славии».

По предварительным оценкам, у футболиста диагностирована легкая травма задней поверхности бедра. Это оставляет шансы на его появление в заявке на воскресный поединок против «Овьедо», однако окончательное решение будет принято исходя из динамики его восстановления. Напомним, что в середине октября Торрес уже выбывал из строя более чем на неделю из–за аналогичного растяжения мышц бедра.

По теме:
Из-за решения Флика тер Штеген готов покинуть Барселону
Защитник Интера оценил шансы команды в матче против Арсенала
После фиаско против Сосьедад Барса хочет приобрести голкипера басков
Ферран Торрес Барселона Лига чемпионов Славия Прага
Михаил Олексиенко Источник: AS
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
Футбол | 19 января 2026, 09:11 5
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес
«Это полный бред». Зинченко сделал заявление после обвинений в свой адрес

Украинский защитник якобы отписался от ПСВ из-за перехода в «Аякс»

Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Футбол | 19 января 2026, 10:33 1
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб

У Романа Саленко недавно был разговор с наставником киевлян

Львовский клуб шокировал Динамо трансферной ценой за украинца
Футбол | 20.01.2026, 04:02
Львовский клуб шокировал Динамо трансферной ценой за украинца
Львовский клуб шокировал Динамо трансферной ценой за украинца
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 19.01.2026, 22:57
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 19.01.2026, 21:42
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 24
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
19.01.2026, 08:59 1
Футбол
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 19
Теннис
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем