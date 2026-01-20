Барселона теряет нападающего перед важным матчем Лиги чемпионов

Форвард «Барселоны» Ферран Торрес завершил встречу Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (1:2), испытывая болезненные ощущения в области бедра.

Как информирует издание As, из–за этого повреждения испанец пропустит выезд в Прагу, где в ближайшую среду каталонцы должны сыграть матч Лиги чемпионов против местной «Славии».

По предварительным оценкам, у футболиста диагностирована легкая травма задней поверхности бедра. Это оставляет шансы на его появление в заявке на воскресный поединок против «Овьедо», однако окончательное решение будет принято исходя из динамики его восстановления. Напомним, что в середине октября Торрес уже выбывал из строя более чем на неделю из–за аналогичного растяжения мышц бедра.