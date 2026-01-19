Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26
18 января прошел матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января
Реал Сосьедад – Барселона – 2:1
Голы: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 – Рэшфорд, 70
ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 32 мин.
ГОЛ! 1:1 Рэшфорд, 70 мин.
ГОЛ! 2:1 Гедеш, 71 мин.
