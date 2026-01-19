Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Испания
19 января 2026, 00:24
Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги 2025/26

Реал Сосьедад – Барселона – 2:1. Фиаско каталонцев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января прошел матч 20-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 18 января

Реал Сосьедад – Барселона – 2:1

Голы: Оярсабаль, 32, Гедеш, 71 – Рэшфорд, 70

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 1:0 Оярсабаль, 32 мин.

ГОЛ! 1:1 Рэшфорд, 70 мин.

ГОЛ! 2:1 Гедеш, 71 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
