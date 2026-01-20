Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита
В клубе готовят план Б на случай ухода немецкого тренера
В «Барселоне» уже начали рассматривать потенциальных кандидатов на роль преемника Ханси Флика.
Действующее соглашение немецкого наставника с каталонцами актуально до июня 2027 года. Ранее специалист отмечал, что не планирует обременять себя длительными контрактами, поэтому вопрос о пролонгации сотрудничества пока откладывается.
В структуре «сине-гранатовых» полностью довольны работой Флика и надеются на его долгое пребывание в клубе. Тем не менее, несмотря на отсутствие планов по смене тренера сейчас, руководство мониторит рынок.
Согласно сведениям Diario Sport, в список фаворитов входят Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», и Микель Артета, руководящий «Арсеналом».
Стоит отметить, что Энрике уже тренировал «Барселону» в период с 2014 по 2017 год, а Артета находился в системе клуба в 1999–2000 годах.
