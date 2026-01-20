Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита
Испания
20 января 2026, 01:45 | Обновлено 20 января 2026, 01:46
109
0

Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита

В клубе готовят план Б на случай ухода немецкого тренера

Барселона ищет преемника Флика: есть два топ-фаворита
Getty Images/Global Images Ukraine

В «Барселоне» уже начали рассматривать потенциальных кандидатов на роль преемника Ханси Флика.

Действующее соглашение немецкого наставника с каталонцами актуально до июня 2027 года. Ранее специалист отмечал, что не планирует обременять себя длительными контрактами, поэтому вопрос о пролонгации сотрудничества пока откладывается.

В структуре «сине-гранатовых» полностью довольны работой Флика и надеются на его долгое пребывание в клубе. Тем не менее, несмотря на отсутствие планов по смене тренера сейчас, руководство мониторит рынок.

Согласно сведениям Diario Sport, в список фаворитов входят Луис Энрике, возглавляющий «ПСЖ», и Микель Артета, руководящий «Арсеналом».

Стоит отметить, что Энрике уже тренировал «Барселону» в период с 2014 по 2017 год, а Артета находился в системе клуба в 1999–2000 годах.

Барселона Ханс-Дитер Флик Микель Артета Луис Энрике ПСЖ Арсенал Лондон Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
