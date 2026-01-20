Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Львовский клуб шокировал Динамо трансферной ценой за украинца
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 04:02 |
Богдан Слюбик когда-то был на просмотре у киевлян

ФК Динамо. Богдан Слюбик

Стало известно, почему киевское «Динамо» в свое время отказалось от подписания защитника «Руха» Богдана Слюбика, который впоследствии продолжил карьеру в Чехии.

Футболист перешел в «Пардубице» за 1,5 млн евро. По информации программы «ТаТоТаке», ранее игрока предлагали «Динамо», однако на старте переговоров фигурировала сумма около 5 млн евро, которую в киевском клубе считали существенно завышенной и не соответствующей рыночной стоимости футболиста.

Впоследствии «Рух» якобы был готов изменить условия и отпустить Слюбика значительно дешевле, в частности с процентом от будущей продажи. Однако и такой формат не устроил «Динамо», из-за чего трансфер так и не состоялся.

Богдан Слюбик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух Львов трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
