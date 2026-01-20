Львовский клуб шокировал Динамо трансферной ценой за украинца

Стало известно, почему киевское «Динамо» в свое время отказалось от подписания защитника «Руха» Богдана Слюбика, который впоследствии продолжил карьеру в Чехии.

Футболист перешел в «Пардубице» за 1,5 млн евро. По информации программы «ТаТоТаке», ранее игрока предлагали «Динамо», однако на старте переговоров фигурировала сумма около 5 млн евро, которую в киевском клубе считали существенно завышенной и не соответствующей рыночной стоимости футболиста.

Впоследствии «Рух» якобы был готов изменить условия и отпустить Слюбика значительно дешевле, в частности с процентом от будущей продажи. Однако и такой формат не устроил «Динамо», из-за чего трансфер так и не состоялся.