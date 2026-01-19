Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 179) начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Китая Ван Синьюй (WTA 46). Поединок начнется вторым запуском на корте №7 после игры Люмсден / Тан Цяньхуэй – Сара Эррани / Жасмин Паолини. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Ребеккой Шрамковой, либо с Аленой Остапенко.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА