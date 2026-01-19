Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026.

В 1/32 финала Australian Open украинка сыграет против представительницы Польши Линды Климовичовой (WTA 134), которая стартовала в Мельбурне с квалификации.

В первом раунде основной сетки Линда прошла Франческу Джонс (Великобритания, WTA 71), которая снялась с матча в середине второго сета из-за проблем с бедром / ногой.

В отборе Климовичова справилась со Стефани Уэбб (Австралия, WTA 652), Лизетт Кабрерой (Австралия, WTA 276) и Гретт Миннен (Бельгия, WTA 123).

Климовичова впервые играет в основной сетке турнира Grand Slam. Свитолина на старте Aus Open справилась с Кристиной Букшей.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Линда Климовичова (Польша) [Q] – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:3, 6:2

