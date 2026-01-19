Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Australian Open
19 января 2026, 11:29 | Обновлено 19 января 2026, 11:34
194
0

Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026

Во втором раунде мейджора Элина сыграет против Линды Климовичовой

19 января 2026, 11:29 | Обновлено 19 января 2026, 11:34
194
0
Определена соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Климовичова

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 12) узнала соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Австралии 2026.

В 1/32 финала Australian Open украинка сыграет против представительницы Польши Линды Климовичовой (WTA 134), которая стартовала в Мельбурне с квалификации.

В первом раунде основной сетки Линда прошла Франческу Джонс (Великобритания, WTA 71), которая снялась с матча в середине второго сета из-за проблем с бедром / ногой.

В отборе Климовичова справилась со Стефани Уэбб (Австралия, WTA 652), Лизетт Кабрерой (Австралия, WTA 276) и Гретт Миннен (Бельгия, WTA 123).

Климовичова впервые играет в основной сетке турнира Grand Slam. Свитолина на старте Aus Open справилась с Кристиной Букшей.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Линда Климовичова (Польша) [Q] – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Первая потеря топ-10: восьмой номер АТР досрочно завершил матч на Aus Open
15-я сеяная и прошлогодняя четвертьфиналистка покинула Aus Open в 1-м круге
Франческа Джонс Australian Open 2026 Элина Свитолина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Футбол | 18 января 2026, 23:57 19
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025

Марокканцы не смогли выиграть домашний турнир

Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Футбол | 18 января 2026, 17:21 3
Культовый клуб работает над подписанием Зинченко
Культовый клуб работает над подписанием Зинченко

Украинский фулбек может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе»

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18.01.2026, 18:52
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Футбол | 19.01.2026, 08:19
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Обидчик Динамо продолжает разваливаться. Минус тренер и лучший бомбардир
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Теннис | 19.01.2026, 07:11
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем