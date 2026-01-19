Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ламин Ямаль впечатлил маму роскошным подарком
Другие новости
19 января 2026, 21:03 | Обновлено 19 января 2026, 21:07
Ламин Ямаль балует свою маму

X. Ламин Ямаль с мамой

В 2025 году «Барселона» продлила контракт с одним из своих главных талантов – Ламином Ямалем.

Ламин Ямаль стал обладателем культового 10-го номера и контракта с годовой зарплатой около 27 миллионов евро, поэтому сделать роскошный подарок близкому человеку для него не проблема.

Недавно мать футболиста отмечала день рождения, и Ямаль преподнес ей элитную сумку Lady Dior стоимостью более 6 тысяч евро.

18-летний вингер уже считается одним из самых ярких молодых игроков мирового футбола, а его теплые отношения с мамой Шейлой Эбаной давно вызывают симпатию у болельщиков.

видео Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
Saar
Як не "облизуйте" Ямаля- для багатьох , як і для мене, він- поц.
