ВИДЕО. Ламин Ямаль впечатлил маму роскошным подарком
Ламин Ямаль балует свою маму
В 2025 году «Барселона» продлила контракт с одним из своих главных талантов – Ламином Ямалем.
Ламин Ямаль стал обладателем культового 10-го номера и контракта с годовой зарплатой около 27 миллионов евро, поэтому сделать роскошный подарок близкому человеку для него не проблема.
Недавно мать футболиста отмечала день рождения, и Ямаль преподнес ей элитную сумку Lady Dior стоимостью более 6 тысяч евро.
18-летний вингер уже считается одним из самых ярких молодых игроков мирового футбола, а его теплые отношения с мамой Шейлой Эбаной давно вызывают симпатию у болельщиков.
