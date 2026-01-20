Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола.

В сети появилось большое количество сообщений о якобы возвращении Михаила Мудрика, однако эта информация не соответствует действительности. Авторитетный источник по лондонскому клубу Chelsea Dodgers призывает не доверять неподтвержденным заявлениям в соцсетях и дождаться официальной позиции клуба или самого футболиста.

На данный момент никаких официальных сообщений от «Челси» или Мудрика о его возвращении не было.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.