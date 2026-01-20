Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Англия
20 января 2026, 06:22 |
1330
1

Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга

Украинец ждет официальных выводов

20 января 2026, 06:22 |
1330
1 Comments
Обновлена информация о возвращении Мудрика в футбол после допинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола.

В сети появилось большое количество сообщений о якобы возвращении Михаила Мудрика, однако эта информация не соответствует действительности. Авторитетный источник по лондонскому клубу Chelsea Dodgers призывает не доверять неподтвержденным заявлениям в соцсетях и дождаться официальной позиции клуба или самого футболиста.

На данный момент никаких официальных сообщений от «Челси» или Мудрика о его возвращении не было.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
Бисиклета в компенсированное время. Брайтон спасся в игре с Борнмутом
Новичок Ман Сити будет получать 18 млн евро в год. У кого из горожан больше
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19 января 2026, 16:28 25
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса

Украинский защитник будет зарабатывать в Амстердаме 150 тысяч фунтов стерлингов

Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл
Футбол | 20 января 2026, 03:51 0
Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл
Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл

18-й тур первенства завершился победой Эшторила над Эштрелой со счетом 5:0

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футбол | 19.01.2026, 21:42
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19.01.2026, 08:59
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Футбол | 19.01.2026, 22:29
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Вчора придумали новину про повернення Мудрика (розумні люди і так не повірили), а сьогодні спростували 
Ответить
0
Популярные новости
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
Прорыв украинцев и сражение за топ-3. Прошел мужской персьют в Рупольдинге
18.01.2026, 16:37 8
Биатлон
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
Легендарная американка проиграла на Aus Open со счета 4:0 в решающем сете
18.01.2026, 15:20 2
Теннис
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
Супертай-брейк 12:10. 697-я ракетка наказала нейтралку и вышла на Соболенко
18.01.2026, 16:10 2
Теннис
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
19.01.2026, 06:25 2
Футбол
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем