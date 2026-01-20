Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 января 2026, 02:23 | Обновлено 20 января 2026, 02:50
ВИДЕО. Занятие Динамо перед спаррингом. Силовая тренировка без мяча

Киевская команда сыграет товарищеский матч с клубом Корона Кельце

ФК Динамо

понедельник, 19 января, накануне первого контрольного матча на тренировочном сборе в Турции, «Динамо» под руководством Игоря Костюка провело две тренировки.

Утром плановый медосмотр в клинике города Анталья прошли те игроки, которые не проходили его перед выездом на сбор в киевской клинике «Оксфорд Медикал», присоединившись к команде уже в Турции.

Во время вечернего предигрового занятия команда сосредоточилась на выполнении стандартных положений с флангов и завершении атак. Те же игроки, которые утром проходили медосмотр, получили дополнительную беговую нагрузку.

Первый матч в 2026 году «Динамо» проведет во вторник, когда встретится с польской «Короной» Кельце. Матч состоится недалеко от места дислокации киевлян и начнется в 17:00 по местному времени (16:00 по киевскому).

Николай Степанов
Iigor6583
Полку з цього тренування. Пафосність це їх доля, цих біловарів, бражків, михавків....через бездарність і ледащо.
Ответить
0
