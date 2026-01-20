Легионер Динамо столкнулся с проблемами в Турции

Полузащитник «Динамо» Самба Диалло пропустил утреннюю тренировку команды из-за дискомфорта. Отсутствие футболиста можно было заметить на видео с официального канала киевского клуба.

Впрочем, по информации источника, речь не идет о серьезной травме. Медицинский штаб оценил состояние игрока как удовлетворительное, а проблема не требовала длительного восстановления. Уже в тот же день Диалло вернулся к работе и принял участие в вечерней тренировке вместе с партнерами по команде. Ожидается, что полузащитник продолжит подготовку в общей группе без ограничений.

Диалло летом вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отметился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.