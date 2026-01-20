Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 05:32 |
Легионер Динамо столкнулся с проблемами в Турции

Диалло получил травму

ФК Динамо. Самба Диалло

Полузащитник «Динамо» Самба Диалло пропустил утреннюю тренировку команды из-за дискомфорта. Отсутствие футболиста можно было заметить на видео с официального канала киевского клуба.

Впрочем, по информации источника, речь не идет о серьезной травме. Медицинский штаб оценил состояние игрока как удовлетворительное, а проблема не требовала длительного восстановления. Уже в тот же день Диалло вернулся к работе и принял участие в вечерней тренировке вместе с партнерами по команде. Ожидается, что полузащитник продолжит подготовку в общей группе без ограничений.

Диалло летом вернулся из аренды в иерусалимском «Хапоэле», где в 19 поединках африканец отметился 3 забитыми мячами, однако после этого не получал игровой практики и не тренировался с основной командой «Динамо».

Ранее сообщалось, что на Диалло не рассчитывает Шовковский и хочет указать ему на дверь.

Самба Диалло Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
