НАЗАРИНА: «У нас был бип-тест, который показывает уровень выносливости»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от физических тестов, которые сегодня проходила команда.

– Егор, расскажи, с какого именно теста начался этот день и чем он завершился?

– Во-первых, скажу, что это очень важный день, который дает много информации нашим тренерам, а также медицинскому штабу. Утром у нас были тесты на взрывную и максимальную силу, а вечером – «бип-тест», который показывает уровень выносливости и способность организма выдерживать возрастающую нагрузку.

– Какие лично у тебя впечатления и ощущения, особенно после бегового теста, ведь ты – победитель в своей группе?

– Было нелегко. Но это очень важный тест. Понимаем, что такая физическая подготовка нужна на сборах, поэтому я очень рад.

– Какие минуты этого теста самые трудные – последние или все же где-то в середине дистанции? Говорят, что в конце открывается второе дыхание?

– Конечно же, последние. В конце дистанции организм начинает закисляться, поэтому в заключительные минуты уже довольно нелегко. Сначала, в первые 12 минут, можно сказать, разминка, а потом уже действительно сложно.