Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАЗАРИНА: «У нас был бип-тест, который показывает уровень выносливости»
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 02:43 | Обновлено 20 января 2026, 03:18
19
0

НАЗАРИНА: «У нас был бип-тест, который показывает уровень выносливости»

Полузащитник Шахтера поделился впечатлением от дня физических тестов

20 января 2026, 02:43 | Обновлено 20 января 2026, 03:18
19
0
НАЗАРИНА: «У нас был бип-тест, который показывает уровень выносливости»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от физических тестов, которые сегодня проходила команда.

– Егор, расскажи, с какого именно теста начался этот день и чем он завершился?

– Во-первых, скажу, что это очень важный день, который дает много информации нашим тренерам, а также медицинскому штабу. Утром у нас были тесты на взрывную и максимальную силу, а вечером – «бип-тест», который показывает уровень выносливости и способность организма выдерживать возрастающую нагрузку.

– Какие лично у тебя впечатления и ощущения, особенно после бегового теста, ведь ты – победитель в своей группе?

– Было нелегко. Но это очень важный тест. Понимаем, что такая физическая подготовка нужна на сборах, поэтому я очень рад.

– Какие минуты этого теста самые трудные – последние или все же где-то в середине дистанции? Говорят, что в конце открывается второе дыхание?

– Конечно же, последние. В конце дистанции организм начинает закисляться, поэтому в заключительные минуты уже довольно нелегко. Сначала, в первые 12 минут, можно сказать, разминка, а потом уже действительно сложно.

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера. День тестирования дал много информации
ВИДЕО. Занятие Динамо перед спаррингом. Силовая тренировка без мяча
Стали известны конкуренты Шахтера в борьбе за подписание Луиги
видео фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Футбол | 19 января 2026, 16:28 25
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса

Украинский защитник будет зарабатывать в Амстердаме 150 тысяч фунтов стерлингов

Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футбол | 19 января 2026, 08:59 1
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами
Футболист Динамо близок к переходу в Китай, заманили большими деньгами

Витиньо может перебраться в «Ляонин»

Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
Футбол | 20.01.2026, 02:07
Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
Клопп рассказал, чем действительно занимается в Red Bull
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Футбол | 19.01.2026, 22:57
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Бокс | 19.01.2026, 10:00
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
18.01.2026, 12:40 5
Другие виды
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
18.01.2026, 18:52 12
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
32-я сеяная снялась с Australian Open 2026 за час до стартового матча
18.01.2026, 05:05
Теннис
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
18.01.2026, 07:05 14
Футбол
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
18.01.2026, 10:13 18
Футбол
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем