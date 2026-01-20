Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл
18-й тур первенства завершился победой Эшторила над Эштрелой со счетом 5:0
16–19 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26.
Бенфика на выезде переиграла Риу Аве со счетом 2:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгий Судаков отметился голевой передачей.
Спортинг разгромил Каза Пию 3:0. Дубль в первом тайме оформил Жени Катамо.
Порту в гостях минимально одолел Виторию Гимараеш 1:0 благодаря голу Алана Варелы с пенальти. Весь поединок в составе Витории провел украинский защитник Орест Лебеденко.
Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (52), Спортинг (45), Бенфика (42), Жил Висенте (31), Брага (30), Морейренсе (27), Фамаликау (26).
Витория Гимараеш с 25 баллами располагается на восьмой позиции.
18-й тур чемпионата Португалии завершился победой Эшторила над Эштрелой со счетом 5:0 – хет-трик положил Янис Беграуи.
Чемпионат Португалии 2025/26. 18-й тур, 16–19 январая
Риу Аве – Бенфика – 0:2
Голы: Баррейро, 16, Нтой, 25 (автогол)
Спортинг – Каза Пия – 3:0
Голы: Катамо, 38, 43, Браганса, 78
Удаление: К. Мендеш, 89 (Каза Пия)
Витория Гимараеш – Порту – 0:1
Гол: Варела, 85 (пен.)
Удаление: Арканжо, 90+9 (Витория)
Жил Висенте – Насьонал – 2:1
Голы: Мурило, 19, Гарсия, 57 – Зе Витор, 22
Алверка – Морейренсе – 2:1
Голы: Туази, 60 (пен.), Сандро Лима, 69 – Родри, 62
AVS – Арока – 0:1
Гол: Барберо, 42
Удаление: Кастро, 5 (AVS)
Санта Клара – Фамаликау – 0:1
Гол: Соррисо, 75
Тондела – Брага – 0:1
Гол: Залазар, 90+2 (пен.)
Удаление: Лагербельке, 82 (Брага)
Эштрела – Эшторил – 0:5
Голы: Карвальо, 3, Беграуи, 51, 54 (пен.), 70, Маркес, 64
Удаление: Абрахам, 40 (Эштрела)
Таблица чемпионата Португалии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|18
|17
|1
|0
|37 - 4
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора
|52
|2
|Спортинг Лиссабон
|18
|14
|3
|1
|50 - 9
|24.01.26 20:00 Арока - Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС
|45
|3
|Бенфика
|18
|12
|6
|0
|38 - 11
|25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика
|42
|4
|Жил Висенте
|18
|8
|7
|3
|24 - 13
|26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте
|31
|5
|Брага
|18
|8
|6
|4
|32 - 18
|25.01.26 22:30 Брага - Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара
|30
|6
|Морейренсе
|18
|8
|3
|7
|25 - 26
|24.01.26 17:30 Морейренсе - Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика
|27
|7
|Фамаликау
|18
|7
|5
|6
|21 - 14
|25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил
|26
|8
|Витория Гимараеш
|18
|7
|4
|7
|18 - 23
|24.01.26 22:30 Эшторил - Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
|25
|9
|Эшторил
|18
|6
|5
|7
|33 - 29
|24.01.26 22:30 Эшторил - Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил
|23
|10
|Алверка
|18
|7
|2
|9
|19 - 28
|25.01.26 22:30 Брага - Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка
|23
|11
|Риу Аве
|18
|4
|8
|6
|22 - 31
|25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш
|20
|12
|Эштрела Амадора
|18
|4
|7
|7
|23 - 32
|25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора
|19
|13
|Насьонал
|18
|4
|5
|9
|22 - 28
|25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела
|17
|14
|Санта Клара
|18
|4
|5
|9
|14 - 20
|24.01.26 17:30 Морейренсе - Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара
|17
|15
|Арока
|18
|4
|5
|9
|19 - 42
|24.01.26 20:00 Арока - Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка
|17
|16
|Каза Пия
|18
|3
|5
|10
|17 - 35
|23.01.26 22:15 Каза Пия - АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте
|14
|17
|Тондела
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела
|12
|18
|АВС
|18
|0
|4
|14
|11 - 44
|23.01.26 22:15 Каза Пия - АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС
|4
