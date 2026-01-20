Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл
Чемпионат Португалии
Алверка
17.01.2026 20:00 – FT 2 : 1
Морейренсе
Португалия
Таблица чемпионата Португалии. Где Бенфика? Как Лебеденко с Порту играл

18-й тур первенства завершился победой Эшторила над Эштрелой со счетом 5:0

Getty Images/Global Images Ukraine

16–19 января состоялись матчи 18-го тура чемпионата Португалии 2025/26.

Бенфика на выезде переиграла Риу Аве со счетом 2:0. Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл на ноль, а Георгий Судаков отметился голевой передачей.

Спортинг разгромил Каза Пию 3:0. Дубль в первом тайме оформил Жени Катамо.

Порту в гостях минимально одолел Виторию Гимараеш 1:0 благодаря голу Алана Варелы с пенальти. Весь поединок в составе Витории провел украинский защитник Орест Лебеденко.

Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (52), Спортинг (45), Бенфика (42), Жил Висенте (31), Брага (30), Морейренсе (27), Фамаликау (26).

Витория Гимараеш с 25 баллами располагается на восьмой позиции.

18-й тур чемпионата Португалии завершился победой Эшторила над Эштрелой со счетом 5:0 – хет-трик положил Янис Беграуи.

Чемпионат Португалии 2025/26. 18-й тур, 16–19 январая

Риу Аве – Бенфика – 0:2

Голы: Баррейро, 16, Нтой, 25 (автогол)

Спортинг – Каза Пия – 3:0

Голы: Катамо, 38, 43, Браганса, 78

Удаление: К. Мендеш, 89 (Каза Пия)

Витория Гимараеш – Порту – 0:1

Гол: Варела, 85 (пен.)

Удаление: Арканжо, 90+9 (Витория)

Жил Висенте – Насьонал – 2:1

Голы: Мурило, 19, Гарсия, 57 – Зе Витор, 22

Алверка – Морейренсе – 2:1

Голы: Туази, 60 (пен.), Сандро Лима, 69 – Родри, 62

AVS – Арока – 0:1

Гол: Барберо, 42

Удаление: Кастро, 5 (AVS)

Санта Клара – Фамаликау – 0:1

Гол: Соррисо, 75

Тондела – Брага – 0:1

Гол: Залазар, 90+2 (пен.)

Удаление: Лагербельке, 82 (Брага)

Эштрела – Эшторил – 0:5

Голы: Карвальо, 3, Беграуи, 51, 54 (пен.), 70, Маркес, 64

Удаление: Абрахам, 40 (Эштрела)

Таблица чемпионата Португалии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 18 17 1 0 37 - 4 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора 52
2 Спортинг Лиссабон 18 14 3 1 50 - 9 24.01.26 20:00 Арока - Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС 45
3 Бенфика 18 12 6 0 38 - 11 25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика 42
4 Жил Висенте 18 8 7 3 24 - 13 26.01.26 22:15 Порту - Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал02.01.26 Жил Висенте 1:1 Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте 31
5 Брага 18 8 6 4 32 - 18 25.01.26 22:30 Брага - Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара 30
6 Морейренсе 18 8 3 7 25 - 26 24.01.26 17:30 Морейренсе - Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика 27
7 Фамаликау 18 7 5 6 21 - 14 25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил 26
8 Витория Гимараеш 18 7 4 7 18 - 23 24.01.26 22:30 Эшторил - Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш 25
9 Эшторил 18 6 5 7 33 - 29 24.01.26 22:30 Эшторил - Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Бенфика 3:1 Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил 23
10 Алверка 18 7 2 9 19 - 28 25.01.26 22:30 Брага - Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе04.01.26 Алверка 1:0 Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка 23
11 Риу Аве 18 4 8 6 22 - 31 25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш 20
12 Эштрела Амадора 18 4 7 7 23 - 32 25.01.26 20:00 Бенфика - Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил03.01.26 Эштрела Амадора 3:3 Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора 19
13 Насьонал 18 4 5 9 22 - 28 25.01.26 17:30 Насьонал - Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара02.01.26 Витория Гимараеш 2:1 Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела 17
14 Санта Клара 18 4 5 9 14 - 20 24.01.26 17:30 Морейренсе - Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау11.01.26 Насьонал 3:3 Санта Клара04.01.26 Санта Клара 0:1 Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара 17
15 Арока 18 4 5 9 19 - 42 24.01.26 20:00 Арока - Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 Тондела 3:1 Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка 17
16 Каза Пия 18 3 5 10 17 - 35 23.01.26 22:15 Каза Пия - АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте 14
17 Тондела 18 3 3 12 12 - 30 25.01.26 20:00 Фамаликау - Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела03.01.26 Тондела 3:1 Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела 12
18 АВС 18 0 4 14 11 - 44 23.01.26 22:15 Каза Пия - АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока03.01.26 АВС 0:2 Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС 4
Полная таблица

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Лима (Алверка), асcист Набили Зубди.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Rodri (Морейренсе), асcист Luis Semedo.
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Набили Зубди (Алверка).
Таблица Бундеслиги. Ничья Штутгарта. Как отрыв у Баварии от Боруссии Д?
ВИДЕО. Камбэк за 15 минут. Севилья спаслась от пятого подряд поражения
Победа Германии и третье поражение Украины. Результаты матчей ЧЕ-2026
