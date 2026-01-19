Зинченко только один из... За 2 месяца до Швеции можно закупать валидол

В марте национальную команду ждет плей-офф к чемпионату мира-2026. И когда видишь, в каких кондициях основные игроки, то становится жутко.

Александр Зинченко. Переживает самый плохой этап карьеры в Великобритании. Не нужен ни «Ноттингему», ни «Арсеналу». Половину сезона Зина лечится или набирает кондиции. «Форест» вычеркнул украинца из заявки на Лигу Европы. Если Зинченко не будет получать игровую практику, даже его вызов в сборную может не иметь смысла. «Аякс» в этом контексте должен быть хорошим вариантом.

Артем Довбик. Совершенно не нужен Гасперини. «Рома» уже анонсировала усиление нападения в лице Дониелла Маллена из «Астон Виллы» и взяла на перспективу 18-летнего Робинио Ваза из «Марселя». Скорее всего, Довбик не сумел выдержать и нагрузок от главного тренера римлян, ведь начал слишком часто травмироваться. «Волки» хотят продать Артема, он хочет уйти. Как и в случае с Зинченко, Довбику нужен клуб, где он сможет регулярно играть в основном составе и вспомнит, как забивать голы пачками. Правда, в отличие от Александра, Артем еще способен сыграть в топовом клубе и в топовом чемпионате прямо сейчас, если модель игры команды ему подойдет. Впрочем, Артем уже прооперирован в Финляндии. И – так или иначе – Довбик останется вне игры на несколько месяцев.

Алексей Гуцуляк. Лучший игрок по системе «гол+пас» в сборной в 2025 году отправлен «Полесьем» в команду U-19 из-за того, что не заключает новый контракт на условиях клуба. На сборы вингера изначально тоже не взяли, но потом президент клуба изменил решение. Если не найдется желающих выкупить Алексея до конца трансферного окна, то он будет пребывать в подвешенном состоянии до окончания сезона.

Ефим Конопля. Хочется верить, что судьба Гуцуляка не постигнет правого защитника. Ефим отказался продлевать соглашение с «Шахтером», что может сказаться на количестве его минут на поле. Ведь теперь у Арды Турана есть опция больше наигрывать на позиции Конопли Винисиуса Тобиаса, Педру Энрике или кого-то с украинским паспортом.

Георгий Судаков. Приход Моуринью не обещал хавбеку ничего хорошего. Жозе уже давно исчерпал себя как тренер, способный привести команду к чемпионству, поэтому 3-тье место «Бенфики» в чемпионате не удивляет. Однако проблемы не только в этом. Судаков лучшую игру демонстрирует в центре поля или на позиции атакующего полузащитника. Что сделал Особенный? Ровно то, за что критиковали Реброва, – передвинул Георгия на позицию вингера, которая не позволяет ему продемонстрировать свои лучшие качества.

Илья Забарный. В «Борнмуте» центрбек был безальтернативно основным. В ПСЖ связка Маркиньос – Пачо выглядит незыблемой. Забарный – третий выбор, и, учитывая вылет команды из Кубка Франции, у Ильи вряд ли в ближайшие месяцы будет больше игровой практики. Особенно если парижане выйдут сразу в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хотя, как показал недавний матч с «Лиллем» (3:0), Луис Энрике может использовать схему с тремя защитниками (Маркиньос, Пачо, Забарный), если команде нужно перейти к еще более атакующему стилю. Также стоит надеяться, что недавняя критика в адрес украинца со стороны болельщиков ПСЖ после поражения в кубковом столичном дерби (0:1) никак не повлияет на Илью.

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Бражко. После срыва трансфера в «Вулверхэмптон» сдал в игровом плане. Хотя, кажется, Бражко является отражением всего «Динамо», которое не сумело даже выйти в плей-офф Лиги конференций, что смело можно считать позором. Владимир, еще полтора года назад являвшийся лучшим выбором на позицию опорного полузащитника, сейчас выглядит не способным выиграть конкуренцию у Ивана Калюжного. Сюда же можно добавить других динамовцев (Шапаренко, Михавко, Волошин, Караваев, Тимчик, Пихаленок), форма которых сейчас вызывает немало вопросов.

Роман Яремчук. Лишь 5 раз вышел в старте «Олимпиакоса» в текущем сезоне и 10 раз в замену. Только 4 гола, но все – в Кубке Греции. Ни одного забитого мяча в Суперлиге или Лиге чемпионов. Пока нет никаких предпосылок, что для форварда что-то изменится в ближайшее время.

Андрей Лунин. Голкипер еще осенью не очень хотел приезжать в сборную и смотреть матчи со скамейки для запасных, но теперь возникает вопрос: «А вообще стоит ли его вызывать?». 3 матча за сезон, 2 из которых – в Кубке Короля, из которого «Реал» уже вылетел. Лунину крайне не хватает стабильной игровой практики. Он точно не лучше Трубина, а, возможно, даже выбор Ризныка вторым номером будет более оправдан.

Александр Сваток. «Остин» завершил сезон в МЛС еще осенью. Новая кампания стартует только в конце февраля. Не помешает ли это защитнику набрать оптимальные кондиции и войти в надлежащий игровой ритм – вопрос открытый.

Михаил Мудрик. Пока солнце сияет, пока вода течет – надежда есть. Припев известной украинской песни в исполнении группы Mad Heads идеально описывает ситуацию вингера. Произойдет настоящее чудо, если Михаил вернется в футбол этой зимой, его отдадут в аренду в условный «Страсбург», где он через 2 месяца наберет соответствующие игровые кондиции. Мудрик сборной не помешал бы, но надеяться на его возвращение точно не стоит.

На что или, вернее, на кого тогда надеяться? Таких игроков немного, но они есть. Теперь вся надежда на то, что Трубин, Зубков, Малиновский, Цыганков, Ванат, Ярмолюк и, возможно, Батагов не потеряют текущую форму и не получат повреждений в ближайшие два месяца. Такая картина точно не успокаивает, а скорее намекает на потенциальную закупку валидола оптом. Особенно если вспомнить, что Сергей Ребров до сих пор никого не заверил в собственной способности вывести главную команду страны на чемпионат мира.

Игорь ЯВКИН