Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
20 января 2026, 05:23 | Обновлено 20 января 2026, 05:34
176
2

Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы

Ангелина в двух сетах потерпела поражение от Ван Синьюй в матче 1/64 финала

Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы
Australian Open. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 179) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Китая Ван Синьюй (WTA 46) за 1 час и 35 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ван Синьюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) [Q] – 6:3, 6:3

Во второй партии Ангелина побеждала 3:1 с одним брейком, но отдала пять геймов подряд.

Калинина провела первое очное противостояние против Ван Синьюй.

Ангелина стартовала на Australian Open с квалификации, где прошла Джоанну Гарленд, Анук Куверманс и Майю Хвалиньскую.

Ван Синьюй во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Ребеккой Шрамковой, либо с Аленой Остапенко.

Статистика матча

Ангелина Калинина Ван Синьюй Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
adidas77
За останні роки, це найбездарніше перше коло від наших, на турнірах великого шолома.
5 поразок у першому колі...
Ответить
+2
C.Пеклов
Ну ось так й вийшло ,як писав напередодні-шість у основі,а по факту виграє тільки Еліна.
Ответить
+1
