Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 179) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Китая Ван Синьюй (WTA 46) за 1 час и 35 минут.

Australian Open 2026. 1/64 финала

Ван Синьюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) [Q] – 6:3, 6:3

Во второй партии Ангелина побеждала 3:1 с одним брейком, но отдала пять геймов подряд.

Калинина провела первое очное противостояние против Ван Синьюй.

Ангелина стартовала на Australian Open с квалификации, где прошла Джоанну Гарленд, Анук Куверманс и Майю Хвалиньскую.

Ван Синьюй во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Ребеккой Шрамковой, либо с Аленой Остапенко.

Статистика матча