Калинина проиграла китаянке и покинула Aus Open 2026 в первом раунде основы
Ангелина в двух сетах потерпела поражение от Ван Синьюй в матче 1/64 финала
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 179) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде основной сетки украинка в двух сетах проиграла представительнице Китая Ван Синьюй (WTA 46) за 1 час и 35 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Ван Синьюй (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) [Q] – 6:3, 6:3
Во второй партии Ангелина побеждала 3:1 с одним брейком, но отдала пять геймов подряд.
Калинина провела первое очное противостояние против Ван Синьюй.
Ангелина стартовала на Australian Open с квалификации, где прошла Джоанну Гарленд, Анук Куверманс и Майю Хвалиньскую.
Ван Синьюй во втором круге австралийского мейджора поборется либо с Ребеккой Шрамковой, либо с Аленой Остапенко.
Статистика матча
