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  4. ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 14:59 |
836
1

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома

Кристина Крижановская поделилась подробностями расставания с Эдуардо Герреро

18 февраля 2025, 14:59 |
836
1
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, в Instagram-stories пролила свет на причины расставания с известным футболистом.

Экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро по крайней мере пытался ей изменить.

Сначала Кристина показала переписку панамца с девушкой, которую он пригласил в их квартиру, а позже – свою личную переписку с Герреро незадолго до расставания.

Все скриншоты Крыжановская сопровождала своими личными комментариями по ситуации.

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке в ее же доме

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Динамо Киев lifestyle Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская фото измена
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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GloryUkraine
Сиджу, читаю статтю та плачу. 😂😂😂
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