ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Кристина Крижановская поделилась подробностями расставания с Эдуардо Герреро
Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, в Instagram-stories пролила свет на причины расставания с известным футболистом.
Экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро по крайней мере пытался ей изменить.
Сначала Кристина показала переписку панамца с девушкой, которую он пригласил в их квартиру, а позже – свою личную переписку с Герреро незадолго до расставания.
Все скриншоты Крыжановская сопровождала своими личными комментариями по ситуации.
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке в ее же доме
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