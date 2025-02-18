ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, в Instagram-stories пролила свет на причины расставания с известным футболистом.

Экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро по крайней мере пытался ей изменить.

Сначала Кристина показала переписку панамца с девушкой, которую он пригласил в их квартиру, а позже – свою личную переписку с Герреро незадолго до расставания.

Все скриншоты Крыжановская сопровождала своими личными комментариями по ситуации.

ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке в ее же доме