  Нападающий Милана играет с переломом пальца ноги – его гол стал победным
Италия
20 января 2026, 04:58
Немец отличился голом в матче против Лечче

Getty Images/Global Images Ukraine

Никлас Фюллькруг признался, что принимал участие в матче «Милана» против «Лечче», имея перелом.

Немецкий нападающий отличился на 76–й минуте игры 21–го тура Серии А, обеспечив своей команде минимальную победу (1:0). Для футболиста, арендованного у «Вест Хэма», этот гол стал дебютным в составе «россонери».

– Каковы ваши впечатления от этого вечера?

– Замечательный вечер. Нам было критически важно набрать три очка, так как мы закрывали тур, а конкуренты свои матчи выиграли.

Давление ощущалось, но мы справились. Команда работала на результат, активно шла вперед, хотя долго не удавалось реализовать моменты. После моего выхода на замену мы все же дожали соперника.

До этого тоже были шансы… Считаю, мы действовали верно. Против клубов Серии А играть непросто, они очень дисциплинированны в защите. Мы довольны результатом, а мой гол сделал этот вечер по–настоящему идеальным.

– Что вы можете сообщить о травме пальца на ноге?

– Здесь нет никакого секрета – у меня перелом. Сейчас моя задача – просто игнорировать боль и адаптироваться к ситуации. Я ведь немец (смеется). Мы народ стойкий и умеем терпеть.

Я справлюсь с этим дискомфортом, так как не имею ни малейшего желания пропускать игры за «Милан», – поделился Фюллькруг в эфире TeleLombardia.

Милан Серия A Лечче Никлас Фюллькруг
Михаил Олексиенко Источник: Milan News
