Спортивный врач шокировал сроками восстановления Артема Довбика

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на новость об операции нападающего национальной сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артема Довбика:

«Операцию проводил Лассе Лампайнен – мировой лидер в области оперативных вмешательств на сухожилиях у спортсменов.

Теперь Артему главное не торопиться и качественно восстановиться. Традиционно, восстановление от такой травмы длится около 4-5 месяцев, поэтому Артема в боевой готовности увидим уже в следующем сезоне».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.