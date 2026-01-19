Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спортивный врач шокировал сроками восстановления Артема Довбика
Италия
19 января 2026, 19:36
Спортивный врач шокировал сроками восстановления Артема Довбика

Дмитрий Бабелюк прогнозирует 4-5 месяцев отсутствия для форварда Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отреагировал на новость об операции нападающего национальной сборной Украины по футболу и римской «Ромы» Артема Довбика:

«Операцию проводил Лассе Лампайнен – мировой лидер в области оперативных вмешательств на сухожилиях у спортсменов.

Теперь Артему главное не торопиться и качественно восстановиться. Традиционно, восстановление от такой травмы длится около 4-5 месяцев, поэтому Артема в боевой готовности увидим уже в следующем сезоне».

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Hospital Pass
