Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки

«Жирона» снова обращает внимание на украинский рынок и рассматривает Николая Шапаренко из «Динамо» как главную цель для усиления креатива в центре поля ближайшего трансферного окна, сообщает испанское издание elGOLdigital.

Контракт Николая с киевлянами действует до 2026 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 11 млн евро. В «Жироне» считают, что Шапаренко идеально вписался бы в стиль команды и мог бы помочь каталонцам полностью выйти из кризиса и побороться за еврокубки.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

