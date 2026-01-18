Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки
«Жирона» пытается подписать Шапаренко
«Жирона» снова обращает внимание на украинский рынок и рассматривает Николая Шапаренко из «Динамо» как главную цель для усиления креатива в центре поля ближайшего трансферного окна, сообщает испанское издание elGOLdigital.
Контракт Николая с киевлянами действует до 2026 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 11 млн евро. В «Жироне» считают, что Шапаренко идеально вписался бы в стиль команды и мог бы помочь каталонцам полностью выйти из кризиса и побороться за еврокубки.
В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.
Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.
