Испания
18 января 2026, 07:05 |
Известный клуб совершит трансфер лидера Динамо, чтобы бороться за еврокубки

«Жирона» пытается подписать Шапаренко

ФК Динамо. Николай Шапаренко

«Жирона» снова обращает внимание на украинский рынок и рассматривает Николая Шапаренко из «Динамо» как главную цель для усиления креатива в центре поля ближайшего трансферного окна, сообщает испанское издание elGOLdigital.

Контракт Николая с киевлянами действует до 2026 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 11 млн евро. В «Жироне» считают, что Шапаренко идеально вписался бы в стиль команды и мог бы помочь каталонцам полностью выйти из кризиса и побороться за еврокубки.

В нынешнем сезоне на счету Шапаренко 19 матчей, два гола и шесть результативных передач.

Ранее бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк высказался о хавбеке киевлян Николае Шапаренко.

По теме:
СЛЮБИК: «Я уже некоторое время следил за клубом Пардубице»
Любенович пригласил в Грузию еще одного украинца
Источник: Кривбасс почти договорился о трансфере защитника из Панамы
Динамо Киев трансферы Жирона Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
