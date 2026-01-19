Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура
16–19 января проходят матчи 20-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.
Каталонская Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад со счетом 1:2, но сохранила лидерство в таблице первенства.
Ближайший преследователь каталонцев – Реал Мадрид – одержал победу над Леванте 2:0. Разрыв между сине-гранатовыми и сливочными теперь составляет всего одно очко – 49 против 48.
Топ-3 замыкает Вильярреал с 41 баллом. Столько же и у Атлетико, но у желтой субмарины есть одна игра в запасе.
После матрасников на пятой, шестой и седьмой позициях располагаются Эспаньол (34), Бетис (32) и Сельта (32) соответственно.
Жирона с украинскими футболистами Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым находится на 10-й строчке с 24 очками.
19 числа будет сыгран заключительный поединок тура – Эльче на своем поле приме Севилью.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16–19 января
- 16.01. 22:00. Эспаньол – Жирона – 0:2
- 17.01. 15:00. Реал Мадрид – Леванте – 2:0
- 17.01. 17:15. Мальорка – Атлетик – 3:2
- 17.01. 19:30. Осасуна – Овьедо – 3:2
- 17.01. 22:00. Бетис – Вильярреал – 2:0
- 18.01. 15:00. Хетафе – Валенсия – 0:1
- 18.01. 17:15. Атлетико – Алавес – 1:0
- 18.01. 19:30. Сельта – Райо Вальекано – 3:0
- 18.01. 22:00. Реал Сосьедад – Барселона – 2:1
- 19.01. 22:00. Эльче – Севилья
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|20
|16
|1
|3
|54 - 22
|25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона
|49
|2
|Реал Мадрид
|20
|15
|3
|2
|43 - 17
|24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта
|48
|3
|Вильярреал
|19
|13
|2
|4
|37 - 19
|24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе
|41
|4
|Атлетико Мадрид
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид
|41
|5
|Эспаньол
|20
|10
|4
|6
|23 - 22
|24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|34
|6
|Бетис
|20
|8
|8
|4
|33 - 25
|25.01.26 22:00 Алавес - Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис
|32
|7
|Сельта
|20
|8
|8
|4
|28 - 20
|25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао
|32
|8
|Реал Сосьедад
|20
|6
|6
|8
|26 - 28
|25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона
|24
|9
|Атлетик Бильбао
|20
|7
|3
|10
|19 - 28
|24.01.26 19:30 Севилья - Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид
|24
|10
|Жирона
|20
|6
|6
|8
|20 - 34
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона
|24
|11
|Эльче
|19
|5
|8
|6
|25 - 24
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона
|23
|12
|Осасуна
|20
|6
|4
|10
|21 - 24
|24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна
|22
|13
|Райо Вальекано
|20
|5
|7
|8
|16 - 25
|24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис
|22
|14
|Мальорка
|20
|5
|6
|9
|24 - 30
|25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче
|21
|15
|Хетафе
|20
|6
|3
|11
|15 - 26
|26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол
|21
|16
|Севилья
|19
|6
|2
|11
|24 - 30
|19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья
|20
|17
|Валенсия
|20
|4
|8
|8
|19 - 31
|24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия
|20
|18
|Алавес
|20
|5
|4
|11
|16 - 25
|25.01.26 22:00 Алавес - Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид
|19
|19
|Леванте
|19
|3
|5
|11
|21 - 32
|23.01.26 22:00 Леванте - Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте
|14
|20
|Реал Овьедо
|20
|2
|7
|11
|11 - 31
|25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо
|13
