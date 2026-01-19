Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
19 января 2026, 01:05 |
243
0

Getty Images/Global Images Ukraine

16–19 января проходят матчи 20-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Каталонская Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад со счетом 1:2, но сохранила лидерство в таблице первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ближайший преследователь каталонцев – Реал Мадрид – одержал победу над Леванте 2:0. Разрыв между сине-гранатовыми и сливочными теперь составляет всего одно очко – 49 против 48.

Топ-3 замыкает Вильярреал с 41 баллом. Столько же и у Атлетико, но у желтой субмарины есть одна игра в запасе.

После матрасников на пятой, шестой и седьмой позициях располагаются Эспаньол (34), Бетис (32) и Сельта (32) соответственно.

Жирона с украинскими футболистами Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым находится на 10-й строчке с 24 очками.

19 числа будет сыгран заключительный поединок тура – Эльче на своем поле приме Севилью.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16–19 января

  • 16.01. 22:00. Эспаньол – Жирона – 0:2
  • 17.01. 15:00. Реал Мадрид – Леванте – 2:0
  • 17.01. 17:15. Мальорка – Атлетик – 3:2
  • 17.01. 19:30. Осасуна – Овьедо – 3:2
  • 17.01. 22:00. Бетис – Вильярреал – 2:0
  • 18.01. 15:00. Хетафе – Валенсия – 0:1
  • 18.01. 17:15. Атлетико – Алавес – 1:0
  • 18.01. 19:30. Сельта – Райо Вальекано – 3:0
  • 18.01. 22:00. Реал Сосьедад – Барселона – 2:1
  • 19.01. 22:00. Эльче – Севилья

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 20 16 1 3 54 - 22 25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна06.12.25 Бетис 3:5 Барселона 49
2 Реал Мадрид 20 15 3 2 43 - 17 24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид07.12.25 Реал Мадрид 0:2 Сельта 48
3 Вильярреал 19 13 2 4 37 - 19 24.01.26 22:00 Вильярреал - Реал Мадрид17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Вильярреал 0:2 Барселона06.12.25 Вильярреал 2:0 Хетафе 41
4 Атлетико Мадрид 20 12 5 3 35 - 17 25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23 - 22 24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол03.01.26 Эспаньол 0:2 Барселона22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 34
6 Бетис 20 8 8 4 33 - 25 25.01.26 22:00 Алавес - Бетис17.01.26 Бетис 2:0 Вильярреал10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Реал Мадрид 5:1 Бетис21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис 32
7 Сельта 20 8 8 4 28 - 20 25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано12.01.26 Севилья 0:1 Сельта03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао 32
8 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26 - 28 25.01.26 19:30 Реал Сосьедад - Сельта18.01.26 Реал Сосьедад 2:1 Барселона09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад04.01.26 Реал Сосьедад 1:1 Атлетико Мадрид20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона 24
9 Атлетик Бильбао 20 7 3 10 19 - 28 24.01.26 19:30 Севилья - Атлетик Бильбао17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао22.12.25 Атлетик Бильбао 1:2 Эспаньол14.12.25 Сельта 2:0 Атлетик Бильбао06.12.25 Атлетик Бильбао 1:0 Атлетико Мадрид 24
10 Жирона 20 6 6 8 20 - 34 26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе16.01.26 Эспаньол 0:2 Жирона10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона21.12.25 Жирона 0:3 Атлетико Мадрид12.12.25 Реал Сосьедад 1:2 Жирона 24
11 Эльче 19 5 8 6 25 - 24 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Эльче 1:3 Вильярреал21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче07.12.25 Эльче 3:0 Жирона 23
12 Осасуна 20 6 4 10 21 - 24 24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Жирона 1:0 Осасуна03.01.26 Осасуна 1:1 Атлетик Бильбао20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес13.12.25 Барселона 2:0 Осасуна 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16 - 25 24.01.26 15:00 Райо Вальекано - Осасуна18.01.26 Сельта 3:0 Райо Вальекано11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Эльче 4:0 Райо Вальекано15.12.25 Райо Вальекано 0:0 Бетис 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24 - 30 25.01.26 15:00 Атлетико Мадрид - Мальорка17.01.26 Мальорка 3:2 Атлетик Бильбао11.01.26 Райо Вальекано 2:1 Мальорка04.01.26 Мальорка 1:2 Жирона19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Мальорка 3:1 Эльче 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15 - 26 26.01.26 22:00 Жирона - Хетафе18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия09.01.26 Хетафе 1:2 Реал Сосьедад02.01.26 Райо Вальекано 1:1 Хетафе21.12.25 Бетис 4:0 Хетафе13.12.25 Хетафе 0:1 Эспаньол 21
16 Севилья 19 6 2 11 24 - 30 19.01.26 22:00 Эльче - Севилья12.01.26 Севилья 0:1 Сельта04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Реал Мадрид 2:0 Севилья14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо07.12.25 Валенсия 1:1 Севилья 20
17 Валенсия 20 4 8 8 19 - 31 24.01.26 17:15 Валенсия - Эспаньол18.01.26 Хетафе 0:1 Валенсия10.01.26 Валенсия 1:1 Эльче03.01.26 Сельта 4:1 Валенсия19.12.25 Валенсия 1:1 Мальорка13.12.25 Атлетико Мадрид 2:1 Валенсия 20
18 Алавес 20 5 4 11 16 - 25 25.01.26 22:00 Алавес - Бетис18.01.26 Атлетико Мадрид 1:0 Алавес10.01.26 Вильярреал 3:1 Алавес04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Осасуна 3:0 Алавес14.12.25 Алавес 1:2 Реал Мадрид 19
19 Леванте 19 3 5 11 21 - 32 23.01.26 22:00 Леванте - Эльче17.01.26 Реал Мадрид 2:0 Леванте11.01.26 Леванте 1:1 Эспаньол04.01.26 Севилья 0:3 Леванте20.12.25 Леванте 1:1 Реал Сосьедад08.12.25 Осасуна 2:0 Леванте 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11 - 31 25.01.26 17:15 Барселона - Реал Овьедо17.01.26 Осасуна 3:2 Реал Овьедо10.01.26 Реал Овьедо 1:1 Бетис04.01.26 Алавес 1:1 Реал Овьедо20.12.25 Реал Овьедо 0:0 Сельта14.12.25 Севилья 4:0 Реал Овьедо 13
Полная таблица

Флик удивил реакцией на поражение Барселоны: «Фантастическая игра»
5 штанг и поражение Барселоны: такого не было с 1945 года
ВИДЕО. Три гола и удаление: как Сельта разгромила Райо Вальекано в Ла Лиге
Барселона Бетис Севилья Вильярреал Эспаньол Мальорка Осасуна Хетафе Сельта Жирона Райо Вальекано Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Эльче Реал Сосьедад Валенсия Реал Мадрид Алавес Ла Лига Виктор Цыганков Леванте Овьедо Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
