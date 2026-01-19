Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны

16–19 января проходят матчи 20-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Каталонская Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад со счетом 1:2, но сохранила лидерство в таблице первенства.

Ближайший преследователь каталонцев – Реал Мадрид – одержал победу над Леванте 2:0. Разрыв между сине-гранатовыми и сливочными теперь составляет всего одно очко – 49 против 48.

Топ-3 замыкает Вильярреал с 41 баллом. Столько же и у Атлетико, но у желтой субмарины есть одна игра в запасе.

После матрасников на пятой, шестой и седьмой позициях располагаются Эспаньол (34), Бетис (32) и Сельта (32) соответственно.

Жирона с украинскими футболистами Владиславом Ванатом и Виктором Цыганковым находится на 10-й строчке с 24 очками.

19 числа будет сыгран заключительный поединок тура – Эльче на своем поле приме Севилью.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 16–19 января

16.01. 22:00. Эспаньол – Жирона – 0:2

– 0:2 17.01. 15:00. Реал Мадрид – Леванте – 2:0

Мадрид – Леванте – 2:0 17.01. 17:15. Мальорка – Атлетик – 3:2

– Атлетик – 3:2 17.01. 19:30. Осасуна – Овьедо – 3:2

– Овьедо – 3:2 17.01. 22:00. Бетис – Вильярреал – 2:0

– Вильярреал – 2:0 18.01. 15:00. Хетафе – Валенсия – 0:1

– 0:1 18.01. 17:15. Атлетико – Алавес – 1:0

– Алавес – 1:0 18.01. 19:30. Сельта – Райо Вальекано – 3:0

– Райо Вальекано – 3:0 18.01. 22:00. Реал Сосьедад – Барселона – 2:1

– Барселона – 2:1 19.01. 22:00. Эльче – Севилья

Таблица Ла Лиги 2025/26