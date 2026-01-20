Металлист 1925 хочет заплатить за динамовца и игрока сборной большие деньги

«Металлист 1925» активно работает над усилением состава и намерен договориться с бухарестским «Динамо» о трансфере полузащитника Кетелина Киржана, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

По его информации, 23-летний румын является приоритетной целью харьковского клуба на позицию атакующего хавбека. «Металлист 1925» готов заплатить за футболиста около 3,5 миллиона евро, тогда как румынский клуб оценивает своего игрока в 4,5 миллиона.

Сейчас стороны продолжают переговоры, а руководство харьковчан надеется найти компромисс и закрыть ключевую позицию еще до завершения трансферного окна.