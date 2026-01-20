Металлист 1925 хочет заплатить за динамовца и игрока сборной большие деньги
Киржан заинтересовал харьковский клуб
«Металлист 1925» активно работает над усилением состава и намерен договориться с бухарестским «Динамо» о трансфере полузащитника Кетелина Киржана, сообщил журналист Михаил Спиваковский.
По его информации, 23-летний румын является приоритетной целью харьковского клуба на позицию атакующего хавбека. «Металлист 1925» готов заплатить за футболиста около 3,5 миллиона евро, тогда как румынский клуб оценивает своего игрока в 4,5 миллиона.
Сейчас стороны продолжают переговоры, а руководство харьковчан надеется найти компромисс и закрыть ключевую позицию еще до завершения трансферного окна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в Жироне
Сливочные сократили отставание от каталонцев до одного очка по итогам матчей 20-го тура