Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру

«Металлист 1925» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером».

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя возможность отличиться была у обеих команд.

«Вольфсбергер» открыл счет на 62-й минуте поединка. Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.

Подопечные Младена Бартуловича старались спастись от поражения. Но забить не смогли, а голкипер «Металлиста 1925» еще не раз спасал от второго пропущенного мяча.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1

Гол: Пинк, 62

Видеозапись матча