Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру
Харьковский клуб проиграл первый контрольный матч на сборах
«Металлист 1925» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером».
Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя возможность отличиться была у обеих команд.
«Вольфсбергер» открыл счет на 62-й минуте поединка. Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.
Подопечные Младена Бартуловича старались спастись от поражения. Но забить не смогли, а голкипер «Металлиста 1925» еще не раз спасал от второго пропущенного мяча.
Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января
«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1
Гол: Пинк, 62
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – об усилении каталонского клуба
Ротация может случиться на тренерском мостике чемпиона АПЛ