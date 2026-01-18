Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру
Товарищеские матчи
Металлист 1925
18.01.2026 16:00 - : -
Вольфсбергер
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 18:09
184
0

Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру

Харьковский клуб проиграл первый контрольный матч на сборах

18 января 2026, 18:09 |
184
0
Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером».

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя возможность отличиться была у обеих команд.

«Вольфсбергер» открыл счет на 62-й минуте поединка. Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.

Подопечные Младена Бартуловича старались спастись от поражения. Но забить не смогли, а голкипер «Металлиста 1925» еще не раз спасал от второго пропущенного мяча.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1

Гол: Пинк, 62

Видеозапись матча

Агробизнес определился с датами контрольных матчей
Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы
