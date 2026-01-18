Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Металлист 1925
18.01.2026 16:00 - : -
Вольфсбергер
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 15:36 | Обновлено 18 января 2026, 15:37
338
0

Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы

Харьковский клуб проведет первый контрольный матч на сборах

Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист

Ко второй половине сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграет товарищеский матч с австрийским клубом «Вольфсбергер».

Соперник «Металлиста 1925» перед зимним перерывом в австрийской Бундеслиге проиграл четыре матча из пяти. В турнирной таблице «Вольфсбергер» идет на восьмом месте (7 побед, 3 ничьи и 7 поражений).

В турнирной таблице УПЛ «Металлиста 1925» занимает седьмое место. В 15 матчах команда набрала 24 очка.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января, 16:00.

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия)

Трансляция матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Вольфсбергер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
