Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы

Ко второй половине сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграет товарищеский матч с австрийским клубом «Вольфсбергер».

Соперник «Металлиста 1925» перед зимним перерывом в австрийской Бундеслиге проиграл четыре матча из пяти. В турнирной таблице «Вольфсбергер» идет на восьмом месте (7 побед, 3 ничьи и 7 поражений).

В турнирной таблице УПЛ «Металлиста 1925» занимает седьмое место. В 15 матчах команда набрала 24 очка.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января, 16:00.

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия)

Трансляция матча