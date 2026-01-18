Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании проводит подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером» и уступил со счетом 0:1.

Первая половина матча прошла без забитых мячей. Хотя возможности открыть счет были у обеих команд.

«Вольфсбергер» вышел вперед на 62-й минуте поединка благодаря ошибке игроков «Металлиста 1925». Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.

Команда Младена Бартуловича старались исправить положение дел. Однако до конца матча счет так и не изменился.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1

Гол: Пинк, 62

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча