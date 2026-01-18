Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Металлист 1925
18.01.2026 16:00 – FT 0 : 1
Вольфсбергер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 19:09 | Обновлено 18 января 2026, 19:12
113
0

Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор

Австрийский клуб использовал свой шанс

18 января 2026, 19:09 | Обновлено 18 января 2026, 19:12
113
0
Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании проводит подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером» и уступил со счетом 0:1.

Первая половина матча прошла без забитых мячей. Хотя возможности открыть счет были у обеих команд.

«Вольфсбергер» вышел вперед на 62-й минуте поединка благодаря ошибке игроков «Металлиста 1925». Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.

Команда Младена Бартуловича старались исправить положение дел. Однако до конца матча счет так и не изменился.

Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1

Гол: Пинк, 62

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Зубков сделал ассист. Только у одного украинца больше в чемпионате Турции
Минимальное поражение. Металлист 1925 уступил Вольфсбергеру
ВИДЕО. Как Зубков отдал победный ассист в матче чемпионата Турции
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Вольфсбергер видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Футбол | 18 января 2026, 09:12 22
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе
Ванат взял на себя ответственность. В Каталонии заявили о Владиславе

Украинец оформил дубль в прошлом матче

Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности
Футбол | 18 января 2026, 18:37 0
Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности
Анчелотти посетил матч Реала с Леванте. Известны подробности

Карло Анчелотти вживую смотрел матч чемпионата Испании

Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 18.01.2026, 14:20
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Футбол | 18.01.2026, 09:41
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 11
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
17.01.2026, 05:14 2
Футбол
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 2
Бокс
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
18.01.2026, 04:02 18
Теннис
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем