Металлист 1925 – Вольфсбергер – 0:1. Ошибка в обороне. Видео гола и обзор
Австрийский клуб использовал свой шанс
«Металлист 1925» на учебно-тренировочных сборах в Испании проводит подготовку ко второй части сезона. В воскресенье, 18 января, харьковский клуб сыграл товарищеский матч с австрийским «Вольфсбергером» и уступил со счетом 0:1.
Первая половина матча прошла без забитых мячей. Хотя возможности открыть счет были у обеих команд.
«Вольфсбергер» вышел вперед на 62-й минуте поединка благодаря ошибке игроков «Металлиста 1925». Австрийцы перехватили мяч и успешно завершили комбинацию.
Команда Младена Бартуловича старались исправить положение дел. Однако до конца матча счет так и не изменился.
Товарищеский матч. Херес-де-ла-Фронтера, Испания. 18 января
«Металлист 1925» (Украина) – «Вольфсбергер» (Австрия) – 0:1
Гол: Пинк, 62
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
