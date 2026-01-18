Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
Смотрите 18 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и австрийский Вольфсбергер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Матч пройдет на стадионе Montecastillo в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера.
Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
