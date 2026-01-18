Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Металлист 1925
18.01.2026 16:00 - : -
Вольфсбергер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 января 2026, 16:00 |
343
0

Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

18 января 2026, 16:00 |
343
0
Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 18 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и австрийский Вольфсбергер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе Montecastillo в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Агробизнес определился с датами контрольных матчей
Металлист 1925 и Вольфсбергер проводят спарринг. Стартовые составы
Металлист 1925 нацелен на подписание украинского голкипера из-за границы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Вольфсбергер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
Другие виды | 18 января 2026, 12:40 3
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли
День сенсаций на Hatsu Basho: четыре самых рейтинговых борца проиграли

Среди уступивших был украинец Аонишики, а Соколовский одержал шестую победу

Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Бокс | 17 января 2026, 18:46 0
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику

Культовый коуч и эксперт поздравил Александра с днем рождения

Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Теннис | 18.01.2026, 04:02
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Камбек не удался. Ястремская проиграла в первом раунде Australian Open 2026
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Футбол | 18.01.2026, 10:13
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
Милевский принял неожиданное решение после драки с экс-динамовцем Рыбалкой
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Футбол | 18.01.2026, 15:44
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника из Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
17.01.2026, 05:02
Футбол
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
Реал получил ответ от Зидана после предложения возглавить клуб
17.01.2026, 07:02 3
Футбол
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
17.01.2026, 04:45 5
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
Костюк сенсационно вылетела с Australian Open, уступив Жакемо
18.01.2026, 08:41 74
Теннис
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем