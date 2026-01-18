Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

Смотрите 18 января в 16:00 встречаются харьковский Металлист 1925 и австрийский Вольфсбергер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Харьковский Металлист 1925 проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Матч пройдет на стадионе Montecastillo в испанском городе Херес-де-ла-Фронтера.

Металлист 1925 занимает 7-е место в УПЛ (24 очка) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Металлист 1925 – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча