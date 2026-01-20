Мбаппе вступился за партнера после неудачного удара с пенальти

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил поддержку своему партнеру по команде Браиму Диасу, который не сумел реализовать пенальти в решающей встрече Кубка Африки против Сенегала.

В финальном противостоянии марокканская сборная потерпела поражение в овертайме со счетом 0:1. На 114–й минуте игры Браим попытался исполнить удар с «точки» в стиле паненки прямо по центру ворот, но голкипер Эдуар Менди разгадал замысел и зафиксировал мяч. Этому моменту предшествовали затяжные конфликты из–за судейского решения, в ходе которых сенегальцы даже на время уходили с поля.

«Я отправил ему сообщение, но ответа пока нет. Мы с Ашрафом Хакими проговорили по телефону почти пол–ночи, так что я детально знаю о случившемся. Это тяжелый момент.

Я прекрасно понимаю его нынешнее состояние, поскольку сам оказывался в подобной ситуации. Очевидно, он переполнен разочарованием и злостью. Марокканцы долгие годы грезили этим титулом и были в шаге от мечты.

Однако такова футбольная реальность, и наша обязанность – поддержать его. В первую очередь нужно помнить о человеке, а не о спортсмене – уверен, ему сейчас невыносимо трудно. Поддержка в такие минуты бесценна», – поделился мыслями Мбаппе.