Диас обратился к болельщикам после промаха с пенальти в финале КАН
Браим извинился после решающей ошибки
Нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Марокко Браим Диас обратился к болельщикам после промаха с пенальти в финальной встрече Кубка Африки против Сенегала (0:0 в основное время, 0:1 по итогам овертаймов).
На 114–й минуте матча (14–я минута компенсированного времени ко второму тайму) Браим решил пробить 11–метровый в стиле паненки, направив мяч по центру, однако голкипер Эдуар Менди сумел его зафиксировать.
Эпизоду предшествовали долгие разбирательства из–за назначения пенальти, во время которых игроки Сенегала демонстративно уходили в подтрибунное помещение.
«Моя душа полна боли. Я так искренне мечтал об этом трофее ради той любви, которую вы мне дарили, ради каждого слова поддержки, дававшего мне понять, что я не один. Я сражался на поле, отдавая всего себя без остатка.
Вчера я допустил роковую ошибку, за которую беру полную ответственность на себя, и приношу свои глубочайшие извинения.
Мне будет непросто оправиться, такие раны затягиваются очень долго, но я приложу все усилия. Сделаю это не ради себя, а ради тех, кто верил в меня и сопереживал этой неудаче вместе со мной.
Я продолжу свой путь, пока не наступит день, когда я смогу отплатить вам за всю доброту и стать истинным поводом для гордости марокканского народа», – поделился Браим в социальных сетях.
