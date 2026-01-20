Диас обратился к болельщикам после промаха с пенальти в финале КАН

Нападающий мадридского «Реала» и национальной сборной Марокко Браим Диас обратился к болельщикам после промаха с пенальти в финальной встрече Кубка Африки против Сенегала (0:0 в основное время, 0:1 по итогам овертаймов).

На 114–й минуте матча (14–я минута компенсированного времени ко второму тайму) Браим решил пробить 11–метровый в стиле паненки, направив мяч по центру, однако голкипер Эдуар Менди сумел его зафиксировать.

Эпизоду предшествовали долгие разбирательства из–за назначения пенальти, во время которых игроки Сенегала демонстративно уходили в подтрибунное помещение.