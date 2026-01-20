Из-за решения Флика тер Штеген готов покинуть Барселону

Вратарь «Барселоны» Марк–Андре тер Штеген окончательно решил сменить клубную прописку из–за кадровой политики наставника Ханс–Дитера Флика. Согласно сведениям издания Marca, немецкий голкипер принял решение об уходе после того, как тренер доверил место в основе испанцу Жоану Гарсии в поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Расинга».

Источник утверждает: появление Гарсии в кубковом матче стало для тер Штегена сигналом, что он потерял статус первого номера. Немец убежден, что до конца текущего сезона у него практически нет шансов вернуться в стартовый состав, если только его конкурент не окажется в лазарете.

По имеющейся информации, голкипер уже уведомил руководство «блауграны» о своем намерении покинуть команду. В частности, он выразил просьбу организовать его переход в «Жирону» на правах аренды до июня текущего года.