  4. После фиаско против Сосьедад Барса хочет приобрести голкипера басков
Испания
20 января 2026, 04:19 | Обновлено 20 января 2026, 04:21
Сине-гранатовые уже давно ведут 30-летнего вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» проявляет интерес к вратарю «Реал Сосьедад» Алексу Ремиро.

По сведениям Mundo Deportivo, «сине–гранатовые» уже давно ведут 30–летнего голкипера, рассматривая его как качественную альтернативу Жоану Гарсии. Спортивный директор клуба Деку внимательно изучал положение Ремиро еще до того, как прошлым летом состоялся трансфер Гарсии.

Сообщается, что в летнее трансферное окно 2025 года сумма выкупа вратаря составляла 50 миллионов евро. Однако в 2026 году, когда до завершения контракта Ремиро с баскским клубом останется всего один сезон, его рыночная стоимость может опуститься ниже отметки в 10 млн евро.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Реал Сосьедаду» в матче 20-го тура Ла Лиги 2025/26 (2:1).

Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
