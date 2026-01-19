Барселона потеряла вторую по продолжительности серию побед в истории

«Барселона» потерпела поражение в поединке 20–го тура испанской Ла Лиги против «Реала Сосьедад» (1:2), что привело к завершению ее успешной серии.

До этого момента каталонский коллектив выдал серию из 11 побед кряду. Данный показатель стал вторым по продолжительности в летописи клуба. Исторический максимум «Барселоны» по числу последовательных триумфов был зафиксирован в сезоне–2005/06.

В тот период, с 22 октября по 22 января, «сине–гранатовые» оказались сильнее соперников в 18 встречах подряд: 13 выигрышей в национальном первенстве, 3 – в Лиге чемпионов и 2 – в Кубке Испании.

Стоит освежить в памяти: начиная с 29 ноября 2025 года, «блауграна» добыла по две победы в Кубке и Суперкубке страны, один раз выиграла в Лиге чемпионов и шесть раз брала верх над оппонентами в рамках Ла Лиги.