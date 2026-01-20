Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 06:02 |
Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

УАФ. Сергій Ребров

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров может возглавить «Динамо» после работы в главной команде страны.

Как сообщает источник, такое развитие событий не гарантировано. Сейчас его семья проживает в Испании, и учитывая соображения безопасности, возвращаться в Украину во время войны они пока не планируют, что помешает легенде клуба вновь возглавить столичный клуб.

Тренерская карьера Сергея Реброва началась с работы в «Динамо» (Киев) в молодежной команде и «Динамо-2», а затем он возглавил первую команду в 2014 году, выиграв с клубом несколько титулов, в частности чемпионаты Украины и Кубок, и выведя команду в плей-офф ЛЧ.

Впоследствии руководил клубами «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Ференцварош» (Венгрия), где завоевал три чемпионства подряд, и «Аль-Айн» (ОАЭ), с которым стал чемпионом и обладателем Кубка лиги ОАЭ. С 2023 года Ребров – главный тренер сборной Украины по футболу.

Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
