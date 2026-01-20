Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров может возглавить «Динамо» после работы в главной команде страны.

Как сообщает источник, такое развитие событий не гарантировано. Сейчас его семья проживает в Испании, и учитывая соображения безопасности, возвращаться в Украину во время войны они пока не планируют, что помешает легенде клуба вновь возглавить столичный клуб.

Тренерская карьера Сергея Реброва началась с работы в «Динамо» (Киев) в молодежной команде и «Динамо-2», а затем он возглавил первую команду в 2014 году, выиграв с клубом несколько титулов, в частности чемпионаты Украины и Кубок, и выведя команду в плей-офф ЛЧ.

Впоследствии руководил клубами «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Ференцварош» (Венгрия), где завоевал три чемпионства подряд, и «Аль-Айн» (ОАЭ), с которым стал чемпионом и обладателем Кубка лиги ОАЭ. С 2023 года Ребров – главный тренер сборной Украины по футболу.