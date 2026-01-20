Экс-первая ракетка на Aus Open одержала первую победу после двух операций
Каролина Плишкова успешно стартовала на Australian Open, переиграв Слоан Стивенс
33-летняя бывшая первая ракетка мира и чешская теннисистка Каролина Плишкова (WTA1057) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде чешка в двух сетах переиграла 32-летнюю американку Слоан Стивенс (WTA 1102) за 1 час и 35 минут.
Australian Open 2026. 1/64 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Слован Стивенс (США) [Q] – 7:6 (9:7), 6:2
Это было восьмое очное противостояние соперниц. Каролина во второй раз одолела Слоан.
Плишкова одержала первую победу на уровне Тура с US Open 2024. С того момента Каролина перенесла две операции на щиколотке.
Стивенс стартовала на Australian Open с квалификации. В отборе американка переиграла Барбору Палицову, Оливию Габеки и Лючию Бронцетти.
Плишкова во втором круге мейджора поборется с представительницей Индонеии Джанис Тджен, которая выбила 22-ю сеяную Лейлу Фернандес.
