Садио Мане ответил на вопрос о завершении выступлений за сборную Сенегала
Пора передать эстафету новому поколению?
Форвард «Аль–Насра» и национальной команды Сенегала Садьо Мане официально объявил о завершении своих выступлений на международной арене.
Накануне сенегальская сборная триумфально завершила Кубок Африки, вырвав победу у Марокко в дополнительное время финального матча (1:0).
«Полагаю, я уже упоминал об этом ранее, но сейчас подтверждаю свои слова. Если все сложится удачно, волей Всевышнего, на этом этапе я поставлю точку.
Уверен, что мы можем положиться на новое поколение футболистов. Они достойно справятся с вызовами, а я отныне буду поддерживать их в качестве преданного 12–го игрока», – подчеркнул Мане.
