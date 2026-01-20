Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Садио Мане ответил на вопрос о завершении выступлений за сборную Сенегала

Пора передать эстафету новому поколению?

Садио Мане ответил на вопрос о завершении выступлений за сборную Сенегала
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Аль–Насра» и национальной команды Сенегала Садьо Мане официально объявил о завершении своих выступлений на международной арене.

Накануне сенегальская сборная триумфально завершила Кубок Африки, вырвав победу у Марокко в дополнительное время финального матча (1:0).

«Полагаю, я уже упоминал об этом ранее, но сейчас подтверждаю свои слова. Если все сложится удачно, волей Всевышнего, на этом этапе я поставлю точку.

Уверен, что мы можем положиться на новое поколение футболистов. Они достойно справятся с вызовами, а я отныне буду поддерживать их в качестве преданного 12–го игрока», – подчеркнул Мане.

Садио Мане сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
